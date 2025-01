Patricio Suárez-Vértiz revela lo más difícil que hizo: "Decirle a mi madre que Pedro pasó a mejor vida"

El reconocido cantante de Arena Hash, Patricio Suárez-Vértiz, fue el invitado especial del estreno del nuevo programa conducido por Ricardo Rondón en Exitosa. Durante su participación, el artista recordó momentos clave de su vida, sus pasos en la música y sus experiencias en Estados Unidos, donde vivió durante 17 años.

Una de las intervenciones más emotivas de Suárez-Vértiz fue cuando recordó el difícil momento que vivió tras el fallecimiento de su hermano, el rockero Pedro Suárez-Vértiz, el 28 de diciembre de 2023. El cantante explicó que dar la noticia a su madre, Cynthia Martínez, fue una de las tareas más duras que tuvo que enfrentar.

"Es algo que tú no quieres hacer, es algo que no esperas hacer, no tienes palabras para practicar frente al espejo. Tienes que hacer lo que tienes que hacer", expresó con nostalgia.

Patricio también compartió que, mientras viajaba hacia la casa de su madre para darle la terrible noticia, no dejaba de pensar en cómo esa noticia afectaría a la mujer que lo había traído al mundo. Además, recordó el doloroso fallecimiento de su madre dos meses antes, lo que hizo que estos momentos fueran aún más intensos para él.

"Abracen a su madre, digánle que la quiere mucho y si no la han llamado, llamenla. Yo puedo decir que estoy con mi conciencia tranquila porque Dios me regalo 4 años con mi mamá, lo demás no me importa pero fueron los mejores 4 años", mencionó el artista al referirse a este momento de su vida.