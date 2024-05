Jorge Luna y Ricardo Mendoza son duramente criticados por bromear con muerte de Diego Bertie

Jorge Luna y Ricardo Mendoza han vuelto a causar indignación, esta vez no solo por sus inapropiados comentarios sobre el rechazo a saludar a sus seguidores en la calle, sino también por un comentario ofensivo que hicieron en uno de sus programas recientes, burlándose de la muerte del actor Diego Bertie.

En Twitter, se ha difundido un fragmento de los comentarios crueles realizados por los presentadores de Hablando Huevadas en uno de sus programas más recientes. En medio de su discusión sobre la controversia reciente, optaron por bromear con la muerte del querido actor peruano. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Hablando Huevadas bromea con la muerte de Diego Bertie

La cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, el usuario Chacotero publicó un video que presenta un fragmento de uno de los programas más recientes de Hablando Huevadas. "En su último show, Jorge Luna y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas se burlaron de la muerte del actor Diego Bertie. Un asco estos tipos que usan el fallecimiento de una persona como chiste", se puede leer en la publicación del internauta.

En su último show, Jorge Luna y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas se burlaron de la muerte del actor Diego Bertie. Un asco estos tipos que usan el fallecimiento de una persona como chiste pic.twitter.com/RGSBSItXDj — Chacotero (@ChacoteroPeru) May 8, 2024

En el fragmento se le escucha a Ricardo Mendoza comentar acerca del tipo de show que quiere el público. "¿Quieren un show completo? ¿Sí o no? ¿Con lisuras y con todas las cremas sí o no? ¿Sin miedo a nada sí o no? (..) A la primera y al primero que se pique de verdad que se va bien a la m... y empezamos con chistes bien coj#$" comenzó señalando. No obstante, de momento a otro lanzó un comentario sobre el fallecimiento del actor.

"Vamos con chistesde Paw Patrol, Peppa Pig. Comenzamos a recitar las mejores frases de Acuña, te lo juro. Se van bien a la ... y nos vamos todos así. Esto se va en picada como Diego Bertie y a la m...", relató ante la sorpresa de todo el público. Por tal motivo, Jorge Luna no dudó en apaciguar las cosas y comentó: "¿Qué pasa? Tranquilos, no pasa nada. Calma pueblo".

Pierden suscriptores

En las plataformas digitales, comenzó a circular ampliamente un fragmento de la entrevista concedida por Jorge Luna y Ricardo Mendoza a Véronica Linares. En este extracto, ambos expresaron su descontento por tener que tomarse fotografías con sus seguidores y fingir afecto hacia ellos cuando no los conocen.

El programa HH habría registrado una nueva caída de suscriptores en las últimas 24 horas, sumando en total, entre el 6 y el 9 de mayo, una reducción estimada de 20 mil suscriptores. No representa una caída estrepitosa, pero si podría marcar el inicio de una tendencia (1/5) pic.twitter.com/I57HN88fEp — Juan Alberto Moreno (@JotaMoreno24) May 9, 2024

Estas revelaciones no han pasado desapercibidas y han generado un rechazo significativo por parte de algunos de sus seguidores. Tanto es así que han comenzado a cancelar sus suscripciones al canal de YouTube, lo que ha tenido un impacto en sus estadísticas en los últimos días.

"HH pierde suscriptores. Según estadísticas públicas del canal HH, de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, habría perdido alrededor de 10 mil suscriptores en las últimas horas, según las cifras públicas que figuran en su mismo canal", sostuvo el analista político, Juan Moreno.