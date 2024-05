¡Auxilio mamá Charo! Farfán cuenta cómo reaccionó cuando su hija le confesó que había besado a un chico

¡QUÉ FUERTE! En una reciente entrevista con Verónica Linares, Jefferson Farfán, como nunca, habló de todo. Esta nueva faceta de la popular "Foquita" a hecho que "abra su corazón" con algunos programas de espectáculos tales como "América Hoy" y ahora con "La Linares". Durante la conversación, la periodista tocó varios puntos de la vida del exjugador de Alianza Lima y uno de ellos fue su hija de 19 años. Al respecto, el conductor de "Enfocados" reveló que su hija le contó que había besado a un chico y sorprendió al confesar cuál fue su INSÓLITA REACCIÓN.

¿Cómo reaccionó Jefferson Farfán al beso de su hija con un chico?

Lo que parecía imposible hace algunos años, hoy es una completa e increíble realidad para muchos. Jefferson Farfán, como nunca antes visto, ha aparecido en algunos programas de espectáculos a raíz del lanzamiento de su podcast "Enfocados", llamando la atención de más de uno.

Primero, teniendo como conexión a Edson Dávila "Giselo", la "Foquita" hizo su aparición en una entrevista concedida para "América Hoy". En la conversación, abordaron diversos temas y como no podía ser de otra manera, dio mucho que hablar. Ahora, Farfán sorprendió con una reciente charla junto a Roberto Guizasola con Verónica Linares y dejó "explosivas" revelaciones.

Una de ellas gira en torno a la buena relación que tiene con su hija mayor de 19 años. Lo que más llamó la atención fue que el exdelantero de Alianza Lima reveló que su propia hija le confesó que había besado a un chico, causando gran impacto en él.

"La han visto chapando", le consultó Verónica Linares al expelotero. "No, ella está soltera, fue un besito, regaló un 'piquete' (beso), no más. Parte del show", explicó la 'Foquita'.

En otro momento, sorprendió al revelar cómo tomó la noticia que le dio su hija. Si bien dejó en claro que la apoya al 100%, reveló que se preocupó cuándo le contó del beso con otro chico. "No, ella me contó, tiene 19 años. ¿Tú no te has besado a esa edad? (...) Cuando mi hija me contó que había besado a un 'chamaco'. Uno se preocupa, pues. No puedo dar el nombre del galáctico, está arriba, en el satélite" , añadió entre risas.

Anécdotas en la selección

En la selección peruana siempre destacó en base a su entrega, buen juego y sobre todo goles, los cuales le han permitido ubicarse como uno de los máximos goleadores históricos del "equipo de todos". Habiendo pasado por todas las categorías de la blanquirroja, pudo conocer a su "hermano" Roberto Guizasola, con quien ahora tiene el proyecto "Enfocados", un podcast que la viene "rompiendo" en redes sociales.

Por ello, en una reciente entrevista con Verónica Linares, ambos exjugadores en mención recordaron sus épocas en la selección peruana. Para sorpresa de muchos, todo partió por la pregunta de un usuario, quien preguntó una "bomba".

"Que cuenten cuando cobraban cupos en la selección peruana de menores a sus compañeros", escribió un usuario en Instagram. Ante esto, las risas no podían faltar y fue "Cucurucho" quien recordó estos momentos.

"Nosotros hemos compartido divisiones menores en las selecciones: sub17, sub20 y sub23. A todos los jugadores que convocaban les pedíamos 5 dólares. Era un sindicato que habíamos armado yo, él (Farfán) y Paolo (Guerrero). Era una obligación, nos tenían que dar un cupo", contó primero Guizasola para "La Linares" vía Canal N.

"Sí, cobrábamos peaje, cobrábamos cupo (risas). Era en payasada, hasta que le metieron un patadón a mi compadre Paolo y se acabó el sindicato", agregó 'Jeffry'. "Fue Michael Guevara, un compañero de la selección", sentenció, recordando así su época de "cobra cupos" en la bicolor junto a Guerrero y Roberto Guizasola.