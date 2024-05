Magaly Medina sobre la ira de Paolo Guerrero con reportero: "Si tuviera un arma le dispararía"

Magaly Medina, la reconocida periodista de farándula, no se guardó nada al comentar sobre el reciente comportamiento de Paolo Guerrero con uno de sus reporteros. Según las imágenes difundidas, Guerrero mostró una actitud que Medina describió como extremadamente agresiva.

Magaly Medina tras agresividad de Paolo Guerrero

Magaly Medina no se ha mordido la lengua al hablar sobre la reciente conducta de Paolo Guerrero con un reportero. Según la polémica periodista, el famoso futbolista mostró un nivel de agresividad preocupante. "Qué atarantador, qué agresivo. Aquí el único que faltó el respeto y se sale de sus casillas y que se nota que es un hombre que no tiene control de sus emociones y no tiene control de su ira, es él", declaró Medina en su programa.

La situación se intensificó cuando Magaly sugirió lo que podría haber pasado si Guerrero hubiera estado armado. "Yo creo que si tuviera un arma, le dispararía. Ahí se aguantó un momento porque vio que los otros dos reporteros estaban grabando", comentó, indicando que la presencia de más cámaras probablemente evitó que la situación empeorara.

Además, Magaly resaltó la importancia del apoyo psicológico en el deporte, criticando la falta de este en los clubes. "Yo creo que en los equipos de fútbol, los psicólogos tienen bastante trabajo que hacer. Deberían mandarlos a terapia. Hay terapias del control de la ira. Las personas no pueden reaccionar de esa manera", señaló, haciendo hincapié en la necesidad de tratar el manejo de la ira.

La controversia comenzó cuando, al parecer, a Guerrero no le gustó una pregunta sobre si Ana Paula Consorte, su pareja, estaba embarazada. "Y su respuesta es demasiado agresiva y patanezca para una simple pregunta (...) Con tan solo responder 'No', lo hubiera acabado todo. No solo le cerró la puerta en la cara a mi reportero, volvió a ingresar donde también estaban otros dos reporteros más", explicó Magaly.

Antes de emitir el escándalo en vivo

Paolo no se quedó callado frente a las acusaciones y respondió a través de sus redes sociales, defendiendo su derecho a no ser irrespetado. "Me faltaron el respeto y solo le quiero decir a esta señora que no mande a sus reporteros a que me falten el respeto porque eso sí no lo voy a permitir ni aceptar. [...] Yo puedo aceptar muchas cosas, me han hecho una serie de preguntas que trato de no darle bola, pero lo que no voy a aceptar es que me falten el respeto y me hagan preguntas y se rían cachosamente en mi cara pelada", afirmó Guerrero con firmeza.

El enfrentamiento entre Magaly y Paolo no es nuevo, pero esta vez las tensiones han escalado a otro nivel. Magaly aseguró que seguirá hablando sobre Guerrero sin restricciones legales. "En qué parte de esta resolución dice que yo no puedo mencionarte, que no puedo hablar en mi programa", desafió Medina, prometiendo seguir cubriendo la carrera del deportista sin censura.