Magaly Medina revela que esposo de María Grazia tendría otros ampays: "Estamos verificando"

María Grazia Gamarra se encuentra en medio de una controversia tras la difusión por parte de 'Magaly TV, la firme' de unas imágenes comprometedoras que muestran a su esposo, Heinz Gildemeister, junto a Linda Suzetty, en actitudes afectuosas en una discoteca.

Aunque la actriz, conocida por su papel en 'Al fondo hay sitio' como 'Macarena', ha negado cualquier infidelidad, existirían nuevas imágenes que podrían comprometer a su esposo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Otros ampays del esposo de María Grazia?

Tras la divulgación de las imágenes de Heinz Gildemeister en compañía de otra mujer en una discoteca reconocida durante el fin de semana, Magaly Medina aconsejó a María Grazia Gamarra que no depositara tanta confianza en el comportamiento de su esposo. La presentadora señaló que la actitud del tenista fue considerada como "una falta de respeto" hacia su hogar.

"Un hombre casado, comprometido, ¿qué tendría que estar haciendo solo en una discoteca? Y hablando en un tono bastante confidente, personal y cercano con esta chica. Ellos se agarran del bracito. A mí me parece que esto no es lo que haría un hombre que tiene compromiso y respeto, de eso trata una relación", señaló Medina en su programa.

Magaly lanzó una sorpresa luego de las declaraciones de María Grazia Gamarra, quien expresó su confianza en su esposo y afirmó que "en las imágenes no pasó nada". La presentadora de ATV sugirió que podrían surgir más revelaciones sobre el esposo de la actriz que confirmarían su infidelidad.

"Ella dice que es confiada. Ahora no le vamos a decir otras llamadas que hemos tenido y que estamos tratando de confrontar y verificar si de verdad tienen alguna prueba que mostrar, pero eso ya se lo contaremos mañana", dijo Medina, quien dejó a la audiencia con la expectativa de la próxima edición de su programa.

María Grazia respalda a su esposo

Tras la difusión de imágenes comprometedoras de Heinz Gildemeister, esposo de María Grazia Gamarra, junto a una joven desconocida en una discoteca, el equipo de 'Magaly TV, la firme' se comunicó con la reconocida actriz de 'Al fondo hay sitio' para obtener su opinión sobre este polémico tema.

A pesar del alboroto generado, María Grazia Gamarra restó importancia al incidente y manifestó su total confianza en su esposo. Además, desestimó cualquier sugerencia de infidelidad y aclaró que "no pasó nada" entre Heinz Gildemeister y la mujer involucrada en el escándalo.

"Sabía que mi esposo había salido, lo tengo absolutamente claro. Pero no pasó nada, puede ser una amiga, de repente del colegio. Pero bueno, si no ha pasado nada malo, no ha hecho nada malo, no tengo de qué preocuparme. Yo confío en mi esposo y, bueno, si en algún momento alguien comete un error, ya está ¿Qué vamos a hacer? Cada uno tiene que tomar su camino", afirmó la actriz María Grazia sobre el ampay de su esposo.