Ana Paula Consorte se pronuncia tras altercado entre Paolo Guerrero y 'urraco': "Es más tranquilo que yo"

Después de un tenso intercambio de palabras con un periodista de la producción de Magaly Medina, Paolo Guerrero ha sido objeto de críticas por parte de la audiencia. En medio de esta situación, su pareja, Ana Paula Consorte, compartió un emotivo mensaje de respaldo hacia él en las redes sociales.

En ese sentido, la brasileña no dudó en apoyar a su pareja frente a las críticas que ha recibido recientemente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte se pronuncia tras el altercado de Paolo Guerrero

Durante el momento en que Guerrero recibía duras críticas, Ana Paula Consorte expresó abiertamente su respaldo hacia él a través de un mensaje emotivo en sus perfiles en redes sociales. A pesar de la polémica, la brasileña le envió un amoroso "te amo", junto con un emoji de corazón, evidenciando su apoyo total durante este desafiante momento para el jugador de fútbol.

Ana Paula Consorte respalda a Paolo Guerrero

En ese sentido, la brasileña usó su canal de difusión en Instagram para enviar un mensaje en vista de que se estarían malinterpretando las cosas. "Sobre lo que está pasando, solo puedo decir: Paolo es mucho más tranquilo que yo y tal vez que tú también. Estábamos juntos y sé lo que pasó en ese momento", escribió en su canal de difusión.

El altercado entre Paolo Guerrero y el reportero de Magaly

En medio de una polémica reciente que generó revuelo en las redes sociales, Paolo Guerrero adoptó una postura decidida frente a las acusaciones sobre un incidente con un periodista. El reconocido futbolista recurrió a sus redes sociales para manifestar su incomodidad y aclarar la situación, asegurando que fue él quien experimentó una falta de respeto en el encuentro.

"Hola, ¿cómo están? No soy muy bueno para hacer este tipo de videos, me veo en la obligación de hacerlo porque hay muchas personas de los programas que hablan lo que quieren, te graban, ponen lo que quieren y creo que eso es un poco injusto para las personas que no tenemos un programa de televisión, que no nos podemos expresar como queremos, que no podemos mostrar imágenes como queremos o que en todo caso sean las reales", empezó diciendo.

"Me faltaron el respeto y solo le quiero decir a esta señora (Magaly Medina) que no mande a sus reporteros a que me falten el respeto porque eso sí no lo voy a permitir ni aceptar", sostuvo Paolo Guerrero en sus historias de Instagram explicando lo sucedido desde su punto de vista.