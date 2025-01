Pamela López alerta a sus seguidores desde el hospital: "Dios jamás nos suelta"

Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva, lanzó un mensaje desde el hospital que dejó a sus seguidores preocupados. En una emotiva publicación en redes sociales, Pamela reveló que está atravesando momentos difíciles debido a la salud delicada de dos familiares.

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje desde el hospital, revelando detalles íntimos sobre las complicaciones familiares que está viviendo. A través de sus redes sociales, Pamela mostró su dolor y preocupación por la salud de dos seres queridos, su padre y su bisabuela, quienes están atravesando momentos difíciles.

La publicación de Pamela causó gran preocupación entre sus seguidores. La influencer compartió un video donde aparece junto a su bisabuela de 99 años, quien se encuentra en una situación delicada de salud.

Con gran emoción, Pamela escribió en sus historias: "Son días complicados, pero Dios jamás nos suelta... 99 años y contando. No tienen idea la fortaleza de esta mujer. Se vienen los 100 mami Pere" , destacando el amor y admiración que siente por su bisabuela.

Pamela López alarmó con fotos desde el hospital.

Pero la situación no se limita solo a la salud de su bisabuela. Pamela también reveló que su padre tuvo que ser operado y fue ingresado al hospital en Trujillo. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito, lo que alivió a Pamela.

A pesar de la complicada situación familiar, Pamela continúa adelante con sus proyectos profesionales. Después de su separación de Christian Cueva, la expareja del futbolista comenzó a incursionar en el mundo del entretenimiento. Desde entonces, ha sido contratada para actuar en videoclips y animar en conciertos. Sin embargo, esta nueva faceta en su carrera también ha sido motivo de críticas.

Recientemente, Pamela fue duramente criticada por Kurt Villavicencio, conductor del programa "Todo se filtra". Según el popular Metiche, la animación de Pamela en los conciertos no tiene la calidad ni originalidad suficiente.

"No engañen al público, esto no es animación. Que de gracias la señora Pamela López que la contrataron para ser primero modelo de videoclip, de la cual tenía que llorar y más era que se reía, ella actriz tampoco es, comunicadora no es", comentó Villavicencio.