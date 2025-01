Kurt Villavicencio le da con todo a Pamela López: "Ni a bailarina de cumbia llega"

Pamela López se ha convertido en un personaje público desde el fin de su matrimonio con Christian Cueva. Desde entonces, ha decidido entrar a la música incursionando como modelo y animando en conciertos, pero esto fue muy criticado por Kurt Villavicencio.

Como se conoce, Pamela López se ha convertido en una nueva figura en la industria musical. Hace tiempo se dio a conocer las exorbitantes cifras que se estaría cobrando por participar en videoclip o en algún evento.

Es así como fue contrata por un reconocido grupo de cumbia para un videoclip y luego, para sus conciertos. Después de sus presentaciones, el conductor Kurt Villavicencio criticó la animación que habría hecho Pamela López, donde cree que estaría engañando al público.

"No engañen al público, esto no es animación. Que de gracias la señora Pamela López que la contrataron para ser primero modelo de videoclip, de la cual tenía que llorar y más era que se reía, ella actriz tampoco es, comunicadora no es. Ella quiere ser bailarina, pero ni a bailarina de cumbia llega" , expresó en un primer momento.

Luego, el conductor de 'Todo se filtra' afirma que le faltaría originalidad al momento de querer animar en los conciertos, ya que estaría repitiendo lo mismo que harían otros artistas. Al final, agregó que no tendría que criticar sobre profesionales, ya que al final, López no lo tendría.

"Si yo no sé animar, no sé cantar, no sé bailar y son mis primeras veces en el escenario, veo algo nuevo, pero ella no. Empezó a tomar una chela, al mismísimo estilo de Pamela Franco, eso es no tener originalidad. Tu hijita no puedes hablar de profesionalismo, ni de originalidad, ni de talento. Tú de animadora de eventos, no tienes absolutamente nada", sentenció.