Xiomy Kanashiro sobre su vínculo con Farfán tras rumores de romance: "No es la primera vez que lo decimos"

Xiomy Kanashiro, modelo e influencer peruana, se mostró firme y clara al desmentir los rumores sobre un supuesto romance con el exfutbolista Jefferson Farfán. Durante una entrevista reciente en el programa "Todo se filtra", Xiomy dejó en claro que entre ella y Farfán no hay nada más que una amistad de muchos años.

"Somos amigos, todo bien. Somos amigos de hace mucho tiempo, no es la primera vez que lo decimos" , comentó la joven de 24 años.

De esta manera, la modelo refutó las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con el famoso futbolista, aclarando que la relación entre ellos es solo de amistad.

En la misma entrevista, Xiomy aprovechó la ocasión para hablar sobre su vínculo con Iquitos, una ciudad que tiene un lugar muy especial para ella. Contó que Iquitos es el lugar de origen de su abuela, lo que le da una conexión muy personal con la región. Durante su visita, la modelo participó en el evento "Explosión Iquitos", un concierto en el que destacó su relación con la ciudad y su gente.

Lo que más llamó la atención de los asistentes fue el encuentro entre Xiomy y Yahaira Plasencia, la exnovia de Jefferson Farfán. Sin embargo, aunque ambas coincidieron en el mismo evento, no hubo ninguna interacción visible entre ellas, lo que dejó a los presentes preguntándose si habría algún tipo de conflicto. Pero, hasta el momento, no se ha confirmado nada al respecto.

Este no es el primer episodio en el que Xiomy y Farfán se ven envueltos en rumores de romance. En marzo de 2024, un ampay de "Amor y Fuego" mostró a ambos compartiendo un momento cercano en una discoteca. En las imágenes, se les veía disfrutando de la noche juntos, lo que desató especulaciones sobre un posible romance entre ellos.

Sin embargo, tanto Farfán como Xiomy desmintieron rápidamente las especulaciones. En su cuenta de Instagram, el futbolista escribió: "A la china la conozco hace más de 4 años, somos amigos. Habla pues, pava. Ahora solo falta que me involucren con mi 'AMAAACHAROAUXILIO'". Xiomy, en tono relajado, respondió con humor: "Uno ya no puede compartir con sus amigos. Nero, dame luz", mostrando que no hay nada serio entre ellos.