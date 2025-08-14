Tilsa Lozano reaparece en vivo tras delicada operación: "Estaba aterrada, pensé en mis hijos"

Tilsa Lozano reapareció y se conectó en vivo con el programa "La Noche Habla" para contar el motivo de su ausencia en los últimos días. La exmodelo explicó que pasó por una delicada operación que la mantuvo alejada de la televisión y sus shows.

Tilsa Lozano volvió a aparecer en vivo en "La Noche Habla" después de varios días alejada de la televisión. Mediante un videollamada, la exmodelo contó que fue sometida a una delicada operación y reveló cómo vivió el momento.

El conductor Ric La Torre presentó el enlace en vivo con Tilsa y no ocultó su preocupación. Tilsa explicó que la operación fue por una capsuleptomía, un procedimiento necesario cuando una prótesis mamaria presenta complicaciones.

"Tenía muchísimo dolor... La mama izquierda me dolía muchísimo, estaba dura, estaba alta. La operación duró como tres horas, de las cuales dos fueron raspado y limpieza para sacar todo lo malito", contó. Tilsa contó que la intervención estuvo a cargo del mismo médico que la operó hace 18 años. "No es canje, por si acaso. He pagado mi platita. Le tengo muchísima confianza", aclaró.

La prótesis derecha fue cambiada sin problemas, pero la izquierda requería un trabajo más complicado. Tilsa confesó que tuvo mucho miedo antes de entrar al quirófano.

"La verdad estaba aterrada... creo que cuando uno se vuelve mamá, el miedo es diferente. Era una anestesia general y me moría de miedo en realidad por mis hijos. Era como un miedo más a si me pasa algo, ¿qué va a pasar con mis bebitos?", dijo emocionada.

Tilsa Lozano se está recuperando

La exmodelo señaló que la operación fue un éxito y que ahora está en recuperación. Por indicación médica, no podrá subirse a un avión en al menos tres semanas, lo que la obligó a cancelar eventos en Piura y Cusco. Además, reveló cuando volvería a "La Noche Habla".

"Mañana tengo cita con el doctor para hacerme el control. Estoy con antibióticos y un poco drogada ahorita", bromeó y sobre sus show cancelados comentó entre risas: "Me ha dolido más que la operación devolver la plata". Sobre su regreso al programa, expresó que espera estar de vuelta pronto. "Con fe, espero entre el lunes y martes poder regresar al programa", señaló.

El cariño de su familia. Tilsa compartió que sus hijos la recibieron con mucho amor, aunque con cuidado por su estado.

"La operación fue el lunes y el martes me dieron de alta. La verdad que Miguel se encargó de ellos lunes y martes de llevarlos al colegio y todo. Y ya el martes cuando regresaron del colegio se querían tirar encima mío, pero mi mamá les explicó todo, así que me daban besitos delicaditos", dijo con ternura.

Incluso contó un momento gracioso sobre su higiene. Asimismo, dejó claro que esta operación era un tema de salud y no podía posponerla más.

"No me había bañado hasta hoy porque no puedo levantar los brazos. Me sentaron en un banquito y me lavaron mi pelito. Me bañé solo porque iba a hacer enlace, si no no me bañaba", confesó. "Esto era un tema de salud, no había otra opción, tenía que hacerlo sí o sí", aseguró.

Tilsa Lozano afrontó una operación complicada por un tema de salud que no podía postergar. En "La Noche Habla" confesó que sintió miedo antes de entrar al quirófano, pensando en sus hijos, y que ahora se enfoca en recuperarse para volver pronto a la televisión y a sus compromisos.