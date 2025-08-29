Magaly Medina critica a María Fe Saldaña tras regalo de Josimar: "El valor de su dignidad es un carro"

El salsero Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras ser vinculado a Verónica González durante un viaje a España, el cantante ha generado polémica al regalarle una camioneta a María Fe Saldaña, madre de sus dos últimos hijos. Este gesto ha desatado distintas reacciones y la conductora Magaly Medina no dudó en dar su opinión al respecto..

Magaly Medina critica el regalo y las decisiones de María Fe

En su programa 'Magaly TV: La Firme', la popular "Urraca" cuestionó la decisión de María Fe Saldaña de aceptar la camioneta. Según Medina, la dignidad no debería negociarse por un bien material, y bromeó con que, si fuera así, al menos el obsequio debería ser de alta gama.

"Ay mujeres, cómo es posible que puedan perdonar. El valor de su dignidad es un carro, encima le tapan la marca porque creo que es un carro barato. Cualquiera por un carro de alta gama lo pensaría, pero no cualquier carrito le regala súper barato", expresó Magaly, generando debate entre sus seguidores.

La conductora también insinuó que la entrega de la camioneta podría haber causado malestar en Verónica González, quien habría quedado dolida tras los rumores de su vínculo con Josimar. Según Medina, una mujer afectada emocionalmente puede complicar la vida de quien le hizo daño.

"Creo que eso le molestó a la prima. No hay nada peor en el mundo que una mujer despechada y eso siempre se lo digo a mis amigos. Esa mujer le va hacer la vida imposible. Yo creo que la 'prima' se ardió porque vio una foto muy campante de María Fe Saldaña en la camioneta que le regaló", sentenció la conductora.

La 'prima' confirma estar embarazada de Josimar

Tras su anunció en redes sociales, Verónica González tuvo una conversación con el programa de 'Magaly TV La Firme' donde confirmó que efectivamente el bebé que espera es del salsero Josimar tras su aventura en España donde fueron ampayados.

"¿El sabía antes de tu publicación que estabas embarazada?", le preguntan, y ella responde: "No, no, prefiero no hablar de eso. Ya él, como dicen aquí vulgarmente, me ha tocado los coj*** y ya estoy cansada de las mentiras".

Así mismo, la venezolana afirmó que ya se debe asumir de manera madura las acciones de ambos y tendrían que preocuparse en la pronta llegada del niño del salsero peruano. Ya que cree que a pesar de haber sido concebido en un engaño, sería una bendición.

"Creo que ya llegó el momento de asumir todo desde otro punto de vista y de una manera más madura. Más cuando viene un niño o una niña en camino, que es una bendición a pesar de las circunstancias ¿no?", comentó.

El conflicto entre Josimar, María Fe Saldaña y Verónica González mantiene a la opinión pública pendiente de los próximos movimientos del cantante. Mientras Saldaña recibe un costoso regalo, la 'prima' anuncia la llegada de un bebé, recordando que las decisiones y acciones de los involucrados generarán consecuencias.