'Prima' de Josimar asegura que el bebé en camino es del salsero: "Es una bendición a pesar de las circunstancias"

Hace unas horas, la joven conocida como la supuesta 'prima' de Josimar anunció que está embarazada con una prueba publicada en sus redes. Ahora, lo confirmó oficialmente que el bebé en camino sería de la pareja de María Fe Saldaña.

La 'prima' confirma estar embarazada de Josimar

Tras su anunció en redes sociales, Verónica González tuvo una conversación con el programa de 'Magaly TV La Firme' donde confirmó que efectivamente el bebé que espera es del salsero Josimar tras su aventura en España donde fueron ampayados.

"¿El sabía antes de tu publicación que estabas embarazada?", le preguntan, y ella responde: "No, no, prefiero no hablar de eso. Ya él, como dicen aquí vulgarmente, me ha tocado los coj*** y ya estoy cansada de las mentiras".

Así mismo, la venezolana afirmó que ya se debe asumir de manera madura las acciones de ambos y tendrían que preocuparse en la pronta llegada del niño del salsero peruano. Ya que cree que a pesar de haber sido concebido en un engaño, sería una bendición.

"Creo que ya llegó el momento de asumir todo desde otro punto de vista y de una manera más madura. Más cuando viene un niño o una niña en camino, que es una bendición a pesar de las circunstancias ¿no?", comentó.

Arremete contra María Fe Saldaña por su carro

Luego, la 'prima' también comentó sobre el perdón de María Fe Saldaña a Josimar luego de mostrar pruebas de su infidelidad. Comentando que el auto nuevo que le regalaron no estarían al nombre de la joven, sino del salsero debido a que la chica no tendría documentos legales para adquirirlo.

"Te aseguro que esa camioneta no está al nombre de ella, así que ridiculez y ostentosidad. Yo veo la foto y lo que me da risa es porque digo 'niña, me dijiste que no tenías documentación, que estás de ilegal ¿Cómo tienes una camioneta ?solo para manejarlo porque mañana lo puedas vender para darle de comer a tus hijos, creo que no porque te lo quitan", agregó.

De esta forma, el salsero sigue firme negando por completo ser el padre del hijo que espera Verónica González. Aún así la popular 'prima' se mantiene fuerte y menciona que está dispuesta a realizarse todas las pruebas. Incluso, la joven venezolana agregó que con Josimar deben dejar pasar todo lo sucedido y concentrarse en la pronta llegada del bebé que sería más pronto de lo que esperan.