¿Se reconciliaron? Filtran imágenes del presunto beso entre Melissa Klug y Jesús Barco

¿Volvieron? Luego de varias semanas de rumores y especulaciones, Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a estar en el centro de la atención mediática. Un video difundido en TikTok habría captado el momento exacto en que ambos se besan durante una entrevista, lo que encendió las redes y reavivó las sospechas de reconciliación.

Exponen supuesto beso entre Melissa Klug y Jesús Barco

Después de días de silencio y comentarios cruzados, Melissa Klug y Jesús Barco habrían decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Un clip viral en TikTok muestra lo que sería su primer beso tras la separación, y aunque ninguno ha confirmado nada oficialmente, las imágenes hablarían por sí solas y dejan entrever que la historia entre ambos aún no termina.

El clip fue compartido por la cuenta de TikTok "Entre Notas 20", que publicó imágenes previas a la entrevista que ambos ofrecieron para el programa "Esta Noche", la cual se emitirá este sábado 29 de noviembre.

En el video se ve a Melissa Klug y Jesús Barco muy cariñosos. Finalmente se darían un beso que ha dejado en shock a sus seguidores. Las imágenes rápidamente se hicieron virales.

"Melissa Klug y Jesús Barco más juntos que nunca en 'Esta Noche' tienen la exclusiva y el beso que todos querían ver", se lee en la publicación.

El beso, ocurrido aparentemente frente a las cámaras, es para muchos la confirmación de que la pareja habría tomado su relación, luego de varias semanas de distancia. El post subido en la mañana del sábado 29 de noviembre causó sorpresa.

¿De la separación al perdón?

Como se recuerda, Melissa Klug anunció su ruptura con el futbolista hace algunas semanas, tras verlo en una reunión con otras mujeres. En aquel momento, la 'Blanca de Chucuito' afirmó sentirse decepcionada y dio por terminada la relación.

Sin embargo, en los últimos días la historia dio un giro inesperado. Melissa y Jesús fueron captados juntos en más de una ocasión, compartiendo momentos familiares y salidas públicas.

El pasado 27 de noviembre, la pareja fue vista en un conocido centro comercial de Lima, caminando muy tranquilos y conversando. Esto despertó rumores de una reconciliación, que ahora parecen confirmarse con el supuesto beso difundido en TikTok.

Jesús Barco pide perdón públicamente

Durante su entrevista en el programa "Esta Noche", Jesús Barco no tuvo problema en reconocer su error y asumir su responsabilidad en lo sucedido. Además, el jugador reveló que ha estado haciendo méritos para recuperar su confianza, incluso quedándose en casa de la empresaria para estar cerca de su hija.

"Tomé una mala decisión", confesó el futbolista con sinceridad, refiriéndose a la reunión que protagonizó junto a varias amigas en Huánuco, lo que desató el distanciamiento con Melissa. "Me duele la espalda ya", bromeó, dejando entrever que ha dormido en el sillón mientras intenta reconquistarla.

Durante el adelanto del programa, se observa a la pareja tomada de la mano, sonriendo y con evidente complicidad. Esto dejaría claro que su cercanía no terminó como muchos creyeron.

En conclusión, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su regreso, las imágenes del presunto beso lo dicen todo. Melissa Klug y Jesús Barco se habrían reconciliado. Los fans esperan ver la entrevista completa en "Esta Noche" para conocer cómo fue su reencuentro y qué los habría llevado a darse otra oportunidad.