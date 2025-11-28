Brian Rullan responde sobre su relación de padres con Laura Spoya ¿Quiere reconquistarla?

Hace unos meses, Brian Rullan y Laura Spoya se alejaron después de decir separarse cada uno por tu lado. Ahora, el empresario sale a contarlo todo sobre cómo quedó su relación con la modelo peruana.

Brian Rullan sobre su relación con Spoya

En el programa de Magaly, Bryan Rullan decidió halar sobre el intento como empresario de poner sus restaurantes con el estilo de sus tacos. Así mismo, señaló cómo firmemente que no tendrían que estar interesados en su vida privada con la peruana Laura Spoya.

"Mira, no les importa, esa es la realidad, pero estamos bien como amigos que es lo más importante para los niños. Entendernos en qué tenemos que hacer para poder manejar esta situación", dijo.

Después, comenta que no tiene nada de malo que decir de la madre de su hijo, que ambos son dos personas maduras que salen a delante por el bienestar de su pequeño

"No tengo nada de malo que decir de Lau de las cosas que pasaron, se los he dicho a ella, ella me ha dicho a mí lo que tengo que decir. Somos unas personas maduras y hemos mantenido la relación, ya que al final del día son los hijos", aclaró la modelo.

¿Quiere reconquistar a Laura Spoya?

Luego, comentaron sobre aquella vez que Laura Spoya contó que no puede estar con alguien que no esta al mismo nivel que ella. Aunque nuevamente no se niega sobre su estado, hay un acercamiento de más de solo padres.

"No era para mí. Dejen de especular, dejen de inventar, dejen de pensar en cosas. No saben lo que está pasando", expresó la.modelo.

En otro momento, le preguntan sobre la posibilidad de reconquistar a la influencer, pero él lo niega. Si bien, no esta enfocado en ese aspecto de su vida, sino en su trabajo y sus hijos.

"¿Te gustaría reconquistar a Laura nuevamente?", le mencionan, pero Rulan dice: "Yo ando en lo mío, han pasado demasiado cosas, yo ando en lo mío. Yo ahorita no quiero nada con nadie, estoy enfocado en mis hijos y chambear, y echar a andar los negocios aquí también".

De esta manera, Brian Rullan declaró ante Magaly Medina que está enfocado más en su trabajo que sus problemas con Laura Spoya. Además, señaló que actualmente su relación de padres está bien y que está interesado en continuar con su emprendimiento de tacos en el Perú para seguir aguante.