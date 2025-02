Micheille Soifer sobre si iría al podcast de Rosángela Espinoza: "No vaya a ser que la opaque"

Rosángela Espinoza se prepara para su gran debut como conductora de podcast. La exintegrante de "Esto es Guerra "anunció en sus redes sociales el lanzamiento de "Be Your Best", un programa donde hablará sobre crecimiento personal y profesional.

Ante esta noticia, Micheille Soifer y Karen Dejo fueron consultadas sobre si aceptarían ser invitadas al podcast, y sus respuestas generaron más de un comentario.

¿Micheille Soifer lanza indirecta sobre podcast de Rosángela?

Al ser consultada por "Más Espectáculos", Micheille Soifer no perdió la oportunidad de soltar un comentario picante sobre la nueva faceta de Rosángela.

"Por supuesto, si es que querrá invitarme. No vaya a ser que la opaque, jajaja. No Rocha, tú sabes. Call me, baby (Llámame, bebé)", dijo con su característico sentido del humor. Cuando el reportero le preguntó si realmente asistiría, la cantante respondió sin dudar: "Sí, sí iría. Claro, la Rocha es un amor-odio que nos tenemos. Yo la quiero".

El periodista mencionó que el programa podría convertirse en un espacio para revelar secretos entre ambas, y Soifer estuvo de acuerdo.

"Yo creo que nos diríamos nuestras verdades. Claro, para eso es el podcast, para decir las cosas. En la tele hay que tener un poquito de filtro, pero en un podcast no". Sin embargo, fiel a su estilo, Micheille bromeó sobre quién debería llevar la entrevista. "Yo, pues, jajaja. No, no, no. Ella, si es su podcast, ella. Obvio. Claro, yo, feliz, Rocha, para apoyar tu emprendimiento", respondió entre risas.

Karen Dejo acepta la invitación, pero con una advertencia

Por su parte, Karen Dejo también aseguró que sí iría, aunque no dudó en darle un consejo a Rosángela.

"Bueno, yo sí iría, pero solamente le sugiero a Rosángela que practique bastante, porque algunas veces cuando le dicen que hable, no lo hace bien. Pero ella es marketera. Mira, cualquier cosa que haga, hasta yo dudo que lo hace a propósito, para que hablen de ella, alucina", comentó la exbailarina.

Además, ella manifestó su entusiasmo por participar y hasta planteó, con un tono desafiante, que le diría quién estaría haciendo la entrevista, si ella o Rosángela. El reportero bromeó diciendo que ella podría terminar "quitándole el trabajo", pero Karen aclaró.

"No, no, está bien. Yo voy por otra cosa, me gusta la música... Sí iría, pero la pondría en aprietos. Vamos a ver quién pone incómoda a quién. Y qué estás dispuesta a contestar porque yo sé muchas cositas tuyas", advirtió con picardía.

Rosángela lista para su nuevo reto

Mientras tanto, Rosángela Espinoza sigue preparando su podcast y hace unos días compartió en redes sociales una sesión de fotos para la portada del programa.

05.02.25 Rosángela Espinoza y la sesión de fotos para su podcadt. Fuente: Instagram de amorino.vestidos pic.twitter.com/uWO4aiiT3y — @ghelanma (@ghelanma) February 6, 2025

En sus historias de Instagram, mostró diferentes atuendos llamativos, entre ellos un vestido amarillo, un top con pedrería verde y un elegante vestido rojo.

"Hoy fue un día especial: hicimos la sesión de fotos para la portada de Be Your Best. Este podcast es un sueño que poco a poco se hace realidad, un espacio donde compartiremos ideas, aprendizajes y experiencias para crecer en todos los aspectos de la vida", escribió emocionada.

Ahora solo queda esperar el estreno del podcast y ver si Micheille Soifer y Karen Dejo realmente irán si les llega la invitación de Rosángela Espinoza. ¿Se dirán sus verdades en vivo? ¡Pronto lo sabremos!