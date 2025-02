Jackson Mora responde ante acusaciones de empresario sobre infidelidad a Tilsa Lozano ¿Qué dijo?

En la edición de Magaly Medina, la conductora reveló el escándalo sobre el esposo de Tilsa Lozano donde lo acusan de ser infiel. Además, tuvo las declaraciones del boxeador hace unas horas antes del programa de espectáculos.

Tilsa Lozano y su esposo Jackson Mora llevan casados más de dos años, pero ahora estaría por acabarse según las declaraciones de un empresario colombiano. En el programa de Magaly TV La Firme, la conductora reveló la entrevista con Andrés Rodríguez Hoyos, que afirma que tuvo algunas presentaciones del luchador en Colombia.

Ante estas acusaciones, el esposo de la 'Vengadora' respondió tras ser entrevistado por los reporteros. En primera instancia pregunta que por qué toman ciertas las declaraciones del empresario colombiano y luego, que nunca le ha sido infiel a la artista.

"Es retrasa** mental, cómo le puedes hacer caso a ese huev**" , responde Jackson y le vuelven a preguntar: "¿Tú le has sido infiel a Tilsa en algún momento?" , para decir : "No, nunca, se sabe todos mis pasos, si es mi esposa".

Luego, el luchador cuenta que no ha hablado con su esposa Tilsa Lozano en todas esas horas desde el ampay hasta la entrevista. Así mismo, agregó que todo estaría bien con la modelo y que las declaraciones del empresario que lo acusa, no tendrían lógica.

Según reveló el empresario sobre Jackson Mora estuvo con una mujer en un hotel en Colombia, donde incluso los reporteros de Magaly confirmaron su estadía en aquel lugar por medio de una llamada. Así mismo, contó lo que el boxeador le dijo a la 'Vengadora' sobre aquella noche que no le contestó.

"Le pregunté a la mañana siguiente cuando almorzamos juntos qué le decía a su esposa, porque estaba tan tranquilo, o sea acababa de amanecer con otra mujer y se iba a ver con su esposa en otro país y simplemente me dijo 'tranquilo', que no, que él le había dicho que se quedó dormido y ya que no pasaba nada", reveló.