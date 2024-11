¡La destruye! Micheille Soifer se burla de los llantos de Rosángela Espinoza en 'EEG': "Manotazos de ahogado"

Luego de las recientes polémicas que ha protagonizado Rosángela Espinoza con varias de sus compañeras en el reality de competencia 'Esto es Guerra', la cantante Micheille Soifer no fue ajena a estos hechos y decidió pronunciarse al respecto, ya que ella también tuvo un duro altercado con la influencer en su momento.

En ese sentido, la popular 'Michi' dejó en claro que no cree en las lágrimas de Rosángela Espinoza, ya que afirmó que es un recurso que siempre usa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La popular Micheille Soifer no se guardó nada y decidió hablar sobre los constantes llantos de su colega Rosángela Espinoza y pidió que deje de mostrar su vulnerabilidad en televisión. La situación ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, donde los altercados y diferencias son pan de cada día.

Durante una reciente emisión del programa 'América Espectáculos', Soifer expresó su opinión sobre la actitud de Espinoza, quien ha sido vista en múltiples ocasiones derramando lágrimas en pantalla. La cantante y figura mediática sugirió que es momento de que su compañera tome un enfoque diferente deje de usar este recurso.

"Ella siempre se tiene que mantener vigente. Entonces, se pone a llorar. Ese es el recurso más bajo e incómodo que hay de las 'vístimas'. Eso es cuando son manotazos de ahogado y ya no saben qué más hacer. No le sale ni una lágrima, todo seco" , empezó diciendo Micheille Soifer.

No obstante, la cantante le mandó una fuerte advertencia a la influencer: "Por favor Rosángela, tú no puedes poner esos rostros cuando estás compitiendo. No te pases pues hijita".