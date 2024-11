Laura Mau afirma que Daniela Darcourt es la única salsera fusión en el Perú: "Duela a quien le duela"

En los últimos días, ha empezado un gran conflicto entre la peruana Daniela Darcourt y su antiguo productor Master Chris por el videoclip de "Señor Mentira". Ante ello, muchos artistas de la música se han hecho presentes y la reconocida salsera Laura Mau habló a favor de la intérprete de "Adiós amor".

La cantante Laura Mau es conocida en el mundo de la salsa como una de las pioneras en el país, donde ha sido premiada y reconocida a nivel internacional. En más de una ocasión, la artista siempre ha criticado a los nuevos talentos musicales que han salido en los últimos años en el género de la salsa.

Aunque siempre ha criticado a muchas artistas, la icónica cantante ha resaltado el talento de Daniela Darcourt, pero resalta que interpreta salsa fusión. En medio de este problema que ha tenido la intérprete de "Señor Mentira", Laura Mau ha salido a apoyarla en el programa de América Hoy donde fue invitada.

Incluso afirma que Daniela sería la única salsera fusión en el país: "La única salsera fusión, duela a quien le duela a cualquier cantante de música fusión, es Daniela. no hay otra (...) La única que hace salsa fusión es Daniela, las demás están de más porque les falta sabor, ajinomoto y ritmo" .

A través de los años, Laura Mau ha opinado en varias ocasiones sobre Daniela Darcourt y su carrera musical. Aunque en más de una ocasión ha afirmado que no canta netamente salsa, sino salsa fusión, siempre ha respetado su talento artístico y vocal. Incluso, la cantante de "Señor Mentira" afirma respetar la opinión de la icónica artista peruana.

"Yo siempre le he mandado saludos, yo sé que por ahí ha hablado un par de cosas chéveres y buenas de mí, me quedo con eso. Mucha gente que la respeta, mucha gente que la respalda y la quiere. Como dicen, los años no pasan por gusto, es una mujer adulta, ella sabe lo que dice, sabrá por qué lo dice", respondió en una conferencia.