Onelia Molina es captada con misterioso joven en una discoteca el fin de semana ¿Pasó página?

Onelia Molina es una joven de 'EEG' que acaba de anunciar que la relación amorosa que tenía con Mario Irivarren llegó a su fin. Es así como un medio de espectáculos la grabó el fin de semana siendo acompañada de un misterioso joven en discoteca.

El programa de 'Amor y Fuego', captó a Onelia Molina saliendo de juerga con Macarena Vélez y unas amigas el fin de semana. Es así como grabaron a la joven odontóloga disfrutando de la compañía en una discoteca en Miraflores.

En las imágenes se puede ver cómo Onelia Molina estuvo compartiendo con varios amigos. Lo que llamó la atención es que la joven odontóloga le entregó comida a un joven misterioso en la boca. Minutos después esta misma persona le da un fuerte abrazo por varios minutos.

Tras ver estas imágenes, los reporteros del programa de espectáculos expresaron que el reciente expareja de la joven, Mario Irivarren, no lo vea. Ya que se trataría de una amigo cercano de la chica reality, como se vio en la foto publicada en sus redes sociales junto a todos en la discoteca.

La joven Onelia Molina sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación amorosa en el programa de 'Mande Quien Mande'. Así mismo afirma que han terminado en buenos términos y guarda bellos momentos que vivieron. La razón del rompimiento se debe a que se rompió la confianza tras polémica de Vania Bludau y que por su tranquilidad prefiere tomar caminos separados.

"Mi relación la doy por terminada con Mario, agradecida por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado. Lo quiero mucho, le deseo lo mejor y, para mí, ese día fue el cierre de esta bonita etapa llena de aprendizaje, de experiencias y momentos lindos (...) Para mí no hay tiempos. Yo considero que estamos o no estamos, y actualmente no estamos. La relación se terminó. Di por terminada la relación por mi paz, por mi tranquilidad. Esa es mi prioridad y lo va a ser siempre", expresó.