Chechito sorprende al revelar que vio morir a su amigo en una balacera: "No sabíamos qué hacer"

Sergio Romero, conocido popularmente como 'Chechito', se presentó como invitado en el sillón rojo del programa 'El Valor de la Verdad', donde abrió su corazón y compartió momentos significativos de su vida. El joven cantante sorprendió al revelar uno de los episodios más impactantes que vivió: la muerte de un amigo en medio de una balacera.

Durante la conversación, 'Chechito', recordó un episodio que vivió a los 15 años en San Juan de Lurigancho, su barrio de infancia. Según relató, su amigo estaba envuelto en actividades sospechosas, pues aparecía constantemente con ropa de marca, una moto nueva y dinero en los bolsillos.

Chechito contó que tras la ráfaga de disparos, su amigo recibió un impacto de bala. Asimismo sorprendió al revelar que no habría sido el único amigo que perdió a causa de la violencia.

"Estaba con él, y le cayó una bala. Quisimos auxiliarlo, pero no sabíamos qué hacer. Lo tocábamos para ver si seguía con vida. A mí, felizmente, no me pasó nada. Perdí como a cinco o seis amigos más por culpa de la violencia.", contó.