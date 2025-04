Mayra Goñi dejó plantado a Fabio Agostini en el estreno de su canal de streaming: ¿Cuál fue el motivo?

Fabio Agostini hizo su debut como streamer en un evento lleno de luces, cámaras y celebridades del mundo digital y de la farándula. La noche pintaba perfecta, pero la gran ausMayra Goñi,ente fue su ex pareja y amiga cercana.

La ausencia de la cantante generó rumores, pues ella había sido invitada por el propio Agostini. En contraste, otras figuras sí estuvieron presentes y celebraron el nuevo paso profesional del español. Su canal promete contenido variado y un enfoque divertido para conectar con sus seguidores.

En declaraciones a los medios, Fabio aclaró que Mayra había confirmado su presencia inicialmente. Sin embargo, en los días previos le comentó que debía viajar a Miami por compromisos personales. A pesar de eso, surgieron versiones que indicaban que no habría salido del país.

"Todas las personas que son especiales están aquí hoy. Mayra sí estaba invitada, pero no vino. ¿Por qué, si yo fui al lanzamiento de su canción? No sé, pregúntale a ella por qué no vino. A mí me dijo que tenía un viaje a Miami, pero luego también me contaron algunas personas que no se había ido a Miami", indicó.