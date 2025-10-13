Precio del DÓLAR HOY, lunes 13 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú comenzó la segunda semana de octubre con un ligero repunte, manteniendo su tendencia de estabilidad. La divisa estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango controlado, reflejando confianza en el mercado cambiario local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar este lunes 13 de octubre se ubica en S/ 3.436 para la compra y S/ 3.442 para la venta, mostrando un leve incremento frente al cierre anterior.

Comportamiento del mercado cambiario. En los últimos días, el dólar ha mantenido variaciones mínimas, sin registrar alzas o caídas bruscas. Esta estabilidad responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas, impulsado por el ingreso constante de dólares por exportaciones y las intervenciones prudentes del Banco Central de Reserva (BCR).

Precio del dólar del 1 al 13 de octubre. (SUNAT)

Durante la primera quincena del mes, la moneda estadounidense ha fluctuado entre los S/ 3.43 y S/ 3.47, evidenciando una tendencia de calma sostenida. Este escenario favorece tanto a los importadores como a las familias con deudas en dólares, al evitarse movimientos sorpresivos.

Factores locales e internacionales. El comportamiento del tipo de cambio también está influido por factores externos, como la expectativa en torno a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Aunque el dólar global ha mostrado leves retrocesos, el sol peruano se mantiene sólido gracias a los fundamentos macroeconómicos del país.

Asimismo, la estabilidad de la inflación y el control fiscal del Gobierno han contribuido a mantener la confianza de los inversionistas. El BCR, por su parte, continúa vigilando el mercado para evitar cualquier tipo de volatilidad que afecte la estabilidad cambiaria.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 13 de octubre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía sigue estable, es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Junto con la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inicia este lunes 13 de octubre con una cotización de S/ 3.436 para la compra y S/ 3.442 para la venta, según datos de la SUNAT. La divisa estadounidense mantiene un comportamiento estable, reflejando un escenario de equilibrio que se ha extendido a lo largo de octubre y que refuerza la solidez del sol peruano frente a las presiones externas.