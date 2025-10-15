Precio del DÓLAR HOY, 15 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando estabilidad a mitad de semana. La divisa estadounidense registró una ligera baja este miércoles, manteniéndose dentro del rango de equilibrio que ha caracterizado al mercado cambiario durante octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza este miércoles 15 de octubre en S/ 3.421 para la compra y S/ 3.428 para la venta, mostrando una leve variación a la baja respecto al día anterior.

Mercado cambiario estable. Durante las últimas semanas, el dólar ha mostrado un comportamiento estable, sin cambios bruscos que afecten a consumidores o empresas. Las variaciones se han mantenido dentro de márgenes mínimos, reflejando la solidez de la economía peruana frente a las presiones externas.

Precio del dólar del 1 al 15 de octubre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) continúa con su política de intervención prudente, actuando solo cuando se presentan movimientos abruptos en el tipo de cambio. Esta estrategia ha permitido que el sol peruano mantenga su fortaleza frente al dólar.

Factores que influyen en el tipo de cambio. A nivel internacional, los inversionistas se mantienen atentos a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), mientras que en el plano local, el ingreso de divisas por exportaciones y la estabilidad económica ayudan a sostener la confianza del mercado.

Además, el control de la inflación y la recuperación del consumo interno contribuyen a mantener la demanda por soles, lo que evita presiones que puedan elevar la cotización del dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si tienes la intención de comprar o vender dólares hoy, 15 de octubre, es crucial que revises las tasas de cambio. Los valores pueden variar entre bancos, casas de cambio y plataformas digitales. En un contexto económico volátil, conocer el tipo de cambio diario te permitirá tomar decisiones más informadas al realizar transacciones en dólares y optimizar cada operación.

Asimismo, se recomienda consultar el precio del dólar en plataformas oficiales del Estado antes de llevar a cabo cualquier transacción. A continuación, te presentamos algunas de las plataformas donde podrás verificar el tipo de cambio, además de SUNAT:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inicia este miércoles 15 de octubre con una cotización de S/ 3.421 para la compra y S/ 3.428 para la venta, según la SUNAT. La moneda estadounidense continúa estable en el mercado peruano, reforzando una tendencia de calma cambiaria que se mantiene desde fines de septiembre, en un contexto de equilibrio económico y financiero.