Precio del DÓLAR HOY, viernes 17 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú registró una ligera baja este viernes 17 de octubre, manteniendo la tendencia estable que se ha visto durante todo octubre. La moneda estadounidense sigue mostrando un comportamiento controlado, sin cambios bruscos que alteren el panorama económico.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio este viernes 17 de octubre se sitúa en S/ 3.387 para la compra y S/ 3.397 para la venta, mostrando un leve retroceso respecto a la jornada anterior.

Estabilidad en el tipo de cambio. Durante las últimas semanas, el dólar ha registrado pequeñas variaciones dentro de un rango estrecho, lo que refleja un equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas. Este comportamiento se debe, en parte, a la política monetaria estable del Banco Central de Reserva (BCR), que interviene de manera puntual para evitar movimientos abruptos.

Precio del dólar del 1 al 17 de octubre. (SUNAT)

El tipo de cambio ha pasado de los S/ 3.49 registrados a finales de septiembre a ubicarse en torno a los S/ 3.39 en los últimos días. Esta baja gradual evidencia una mayor confianza del mercado en la moneda local, respaldada por un contexto económico sin sobresaltos.

Factores que sostienen el equilibrio. Entre los factores que explican esta estabilidad se encuentran el control de la inflación, la recuperación de sectores exportadores y el ingreso constante de divisas por parte de la minería y las remesas. A nivel internacional, la moderación del dólar frente a otras monedas también ha contribuido a este comportamiento.

Los analistas señalan que, de mantenerse este ritmo, el tipo de cambio podría seguir moviéndose dentro de un rango estable en lo que resta del mes, salvo que surjan nuevos eventos políticos o económicos que alteren el panorama internacional.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 17 de octubre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía sigue estable, siempre conviene estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inició este viernes 17 de octubre con una cotización de S/ 3.387 para la compra y S/ 3.397 para la venta, según información oficial de la SUNAT. La divisa estadounidense mantiene su tendencia a la baja y consolida un escenario de estabilidad cambiaria, favorable para la economía peruana y los consumidores.