Precio del DÓLAR HOY, martes 21 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú comenzó la jornada del martes con una ligera baja, manteniendo la estabilidad que ha caracterizado al mercado cambiario durante todo octubre. La moneda estadounidense sigue moviéndose dentro de un rango controlado, sin variaciones significativas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio este martes 21 de octubre se ubica en S/ 3.368 para la compra y S/ 3.378 para la venta, lo que representa una pequeña disminución frente a la jornada anterior.

Comportamiento estable del tipo de cambio. Durante las últimas semanas, el dólar ha mostrado una tendencia constante a la baja, tras haber cerrado septiembre cerca de los S/ 3.49. Desde entonces, su valor ha retrocedido gradualmente, evidenciando una mayor confianza en la moneda local.

Precio del dólar del 1 al 21 de octubre. (SUNAT)

Este comportamiento refleja la estabilidad del mercado peruano, impulsada por la prudente intervención del Banco Central de Reserva (BCR) y por la política fiscal ordenada del país. Además, la demanda y oferta de divisas se han mantenido equilibradas, lo que evita fluctuaciones bruscas.

Factores económicos que explican la tendencia. La caída moderada del dólar responde a factores internos y externos. A nivel nacional, el control de la inflación, el ingreso de capitales y el repunte de las exportaciones han fortalecido el sol. En el ámbito internacional, la menor presión del dólar frente a otras monedas también contribuye a esta estabilidad.

Analistas destacan que este comportamiento refleja la confianza de los inversionistas en el manejo macroeconómico del Perú, así como en la solidez de su sistema financiero, que ha sabido resistir la volatilidad global.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 21 de octubre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inicia este martes 21 de octubre con una cotización de S/ 3.368 para la compra y S/ 3.378 para la venta, según datos de la SUNAT. La divisa norteamericana mantiene su tendencia estable y consolidada, reforzando un escenario de calma cambiaria en el mercado peruano, favorable tanto para consumidores como para empresarios.