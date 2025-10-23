Precio del DÓLAR HOY, jueves 23 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú inicia este jueves con una ligera subida, pero continúa dentro de la franja estable que ha caracterizado su comportamiento durante las últimas semanas. La moneda estadounidense se mantiene sin sobresaltos pese a los movimientos globales.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, jueves 24 de octubre, se ubica en S/ 3.395 para la compra y S/ 3.401 para la venta, mostrando un leve incremento frente a la jornada anterior.

Tendencia de estabilidad. Durante octubre, el dólar ha mostrado una tendencia estable, con fluctuaciones mínimas que no superan los diez puntos básicos. Desde finales de septiembre, la divisa ha retrocedido gradualmente y luego se ha estabilizado, reflejando el control monetario y la solidez económica del país.

Precio del dólar del 1 al 23 de octubre. (SUNAT)

Este comportamiento ha sido impulsado por la intervención oportuna del Banco Central de Reserva (BCR), que ha sabido mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas. Asimismo, la entrada de capitales y el flujo constante de exportaciones han fortalecido la posición del sol peruano.

Factores internos y externos. A nivel internacional, el dólar se ha movido en función de la expectativa sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (FED) y los reportes económicos de Estados Unidos. Sin embargo, el impacto en el Perú ha sido mínimo, mostrando la resistencia de la economía local.

Internamente, la ausencia de conflictos políticos o financieros relevantes ha contribuido a la calma en el mercado. La inflación bajo control y la confianza de los inversionistas son factores que también sostienen la estabilidad del tipo de cambio.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 23 de octubre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar registra este jueves 24 de octubre una cotización de S/ 3.395 para la compra y S/ 3.401 para la venta, según la SUNAT. Pese a su leve aumento, la moneda estadounidense se mantiene estable y dentro de un rango controlado, consolidando la tranquilidad cambiaria que ha predominado en las últimas semanas en el Perú.