Precio del DÓLAR HOY, sábado 25 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

La divisa estadounidense se mantiene controlada gracias a la intervención del BCR y a la confianza en el sol peruano, según los últimos datos reportados por la SUNAT.

Precio del dólar hoy, 25 de octubre.
Precio del dólar hoy, 25 de octubre. (Composición: La Karibeña)
25/10/2025

El dólar inicia este sábado 25 de octubre con una ligera variación en el mercado peruano, manteniendo la tendencia de estabilidad que ha caracterizado a todo el mes. A pesar de los leves movimientos, la divisa norteamericana continúa mostrando un comportamiento controlado.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, sábado 25 de octubre, se sitúa en S/ 3.377 para la compra y S/ 3.385 para la venta, evidenciando una leve reducción respecto a la jornada anterior.

Durante las últimas semanas, el dólar ha oscilado dentro de un rango estrecho, sin superar márgenes de variación mayores a los diez céntimos. Desde finales de septiembre, la divisa ha mostrado una tendencia a la baja, sostenida por la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), que ha logrado mantener la estabilidad cambiaria.

Precio del dólar del 1 al 24 de octubre. (SUNAT)
Precio del dólar del 1 al 24 de octubre. (SUNAT)

Este escenario refleja una economía ordenada y una mayor confianza en el sol peruano. Factores como el ingreso constante de divisas por exportaciones y remesas, así como un flujo equilibrado de oferta y demanda, han contribuido a la calma del mercado cambiario.

A nivel internacional, el dólar también ha registrado ligeras fluctuaciones debido a las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Sin embargo, el impacto en la economía peruana ha sido moderado, lo que demuestra la fortaleza del sistema financiero local.

Analistas destacan que la estabilidad del tipo de cambio se debe a la solidez de los indicadores macroeconómicos, como una inflación controlada, estabilidad fiscal y el crecimiento sostenido de las exportaciones mineras. Estos factores brindan confianza a los inversionistas y al público en general.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 25 de octubre de 2025 planeas comprar o vender dólares, es importante revisar el tipo de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación utilizada.

Además de la SUNAT, otras fuentes confiables para consultar el tipo de cambio son:

El dólar se cotiza este sábado 25 de octubre en S/ 3.377 para la compra y S/ 3.385 para la venta, según la SUNAT. Pese a las ligeras variaciones, la moneda estadounidense se mantiene estable en el mercado peruano, reflejando un entorno de tranquilidad económica y confianza en la moneda nacional.

