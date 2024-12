Leslie Shaw tras recibir premio: "A ver si tú logras algo en esta vida con una canción inédita, no con un cover"

La talentosa y carismática cantante Leslie Shaw se alzó con el premio a "La Más Sonada del Año" en los Premios Karibeña 2024, gracias a su exitoso sencillo "Pendejerete" en colaboración con Armonía 10. Lejos de ser un momento de celebración cualquiera, Leslie no dudó en enviar un mensaje directo a sus detractores, demostrando una vez más su autenticidad y valentía.

Con una sonrisa pícara y mucha actitud, Leslie lanzó un contundente mensaje: "Para todas las envidiosas que siempre andan diciendo que no, que no, que no. ¡Chúpate esa mandarina! A ver si tú logras algo en esta vida con una canción inédita, no con un cover... ¡Muér*nse de la envidia! Porque hay niveles y tú no puedes."