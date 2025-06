Pamela López detalla cruce en aeropuerto tras carta notarial a Pamela Franco: "Mis hijos entraron en pánico"

Pamela López ya no se guarda nada. La aún esposa de Christian Cueva rompió su silencio luego del fuerte cruce que tuvo con Pamela Franco en el Aeropuerto Jorge Chávez. La empresaria dio una conferencia de prensa para contar su versión y aseguró que sus hijos vivieron un momento muy difícil al ver a la cantante.

Todo ocurrió el último fin de semana, cuando Pamela estaba por viajar junto a sus tres hijos. En ese momento, apareció Pamela Franco, lo que provocó una reacción inesperada en los menores. Según López, sus hijos se alteraron al ver a la cantante, quien, supuestamente, les tomó fotos con su celular.

La aún esposa de Christian Cueva no se guardó nada y contó con detalles cómo reaccionaron sus pequeños al ver a Franco.

"Yo por mis hijos soy una leona. La chiquita se puso a llorar, el varoncito tuvo comentarios que a mí como mamá me apenan, pero entiendo que es su dolor... y la mayorcita se puso súper nerviosa. Me decía: 'Mamá, vámonos, no la quiero ver, por favor, te lo pido, vámonos, nos está grabando'", relató. Ante esta situación, Pamela reaccionó mirándola fijamente. "Lo único que atiné es pararme fijamente y atiné a mirarle a la cara" , expresó con firmeza.

Luego del incómodo momento, Pamela decidió actuar. Con el apoyo de su abogada Rosario Sasieta, envió una carta notarial a Pamela Franco para dejarle claro que no permitirá más acercamientos hacia sus hijos.

Por su parte, la esposa del futbolista reafirmó su molestia con lo sucedido señalando que sus hijos entraron en un estado de pánico y desesperación.

Pamela Franco ha salido a decir que no grabó ni tomó fotos a los niños. Sin embargo, Pamela López no le cree y le lanzó un fuerte mensaje.

"Ahora te metiste con mis hijos y mis hijos son sagrados, mis hijos no se tocan. Mis hijos no se graban... y hoy por hoy, lo que has hecho no es legal. Grabar, filmar, hacer tu transmisión en vivo y enfocar a mis hijos, no te lo voy a tolerar", sentenció.