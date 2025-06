Milagros Pedreschi sorprende al revelar que Christian Cueva le pidió ir a un Airbnb: "Tengo el mensaje, la llamada"

Milagros Pedreschi ha causado revuelo tras confesar un episodio ocurrido en 2016 que involucra al futbolista Christian Cueva, cuando aún esposa Pamela López. La actriz cómica aseguró que en aquel entonces recibió una propuesta para asistir a un encuentro privado con el seleccionado nacional, pese a que este aún se encontraba en una relación formal con la madre de sus hijos.

Según narró Milagros Pedreschi, el acercamiento se dio cuando ella vivía en Trujillo junto a su expareja, el cantante Giovanni Kral. A través de Zo-E, un conocido promotor y amigo cercano de Cueva, habría recibido la invitación para asistir a un encuentro privado con el futbolista en un alojamiento temporal.

"Conozco a Pamela desde que me fui a vivir a Trujillo con Giovanni. En 2016, Zo-E me llama y me escribe para decirme que Christian quería que yo fuera a un privado, un 'airbnb'. Yo me sorprendí porque Pamela era mi amiga y Giovanni también era cercano a ellos", comentó la humorista.