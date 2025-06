¿La tildó de soplona? Bruno Agostini acusa a Melissa Paredes de contar primero su polémica noche íntima

¡No se guardó nada! Bruno Agostini sorprendió al confesar su verdad sobre la noche íntima que vivió junto a Melissa Paredes. Según dijo, jamás pensó hacer público este tema, pero se animó a hablar porque, según él, fue Melissa quien empezó a contarlo.

Bruno Agostini culpa a Melissa Paredes de exponer su noche íntima

Bruno Agostini se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y soltó tremendas revelaciones sobre su pasado amoroso. Esta vez, el español decidió contar detalles de una noche íntima que compartió con Melissa Paredes. Según dijo, solo rompió su silencio porque ella fue la que empezó a contar el tema.

Bruno sorprendió a todos al asegurar que durante tres años no dijo nada. Pero todo cambió cuando Sebastián Lizarzaburu lo encaró y le preguntó por esa historia.

"Una vez voy por el canal y viene Sebastián, amigo mío, no me parchó mal ni nada, solamente me dijo: 'Ey, hermanito, nunca me contaste esto'. Pasaron tres años y es el primer ser humano que me cuenta este tema que no sabía nadie", contó.

El modelo fue directo al responsabilizar a Melissa Paredes por la difusión del tema. Según relató, ella fue quien empezó a contar detalles a terceros, lo que hizo que el tema se hiciera conocido.

"La culpa no es mía, la culpa es de las dos señoritas. Cuando ellas son amigas, todo maravilla, pero Sebastián me dice: 'Ellas ya no son amigas y a mí vino Melissa y me contó todo con detalle'", dijo Bruno dejando en claro que no fue él quien ventiló la historia.

Bruno insistió en que su intención siempre fue guardar silencio sobre el supuesto "trío", pero al ver que el tema ya circulaba, decidió aclarar los hechos públicamente.

"Yo sé que los hombres no tienen memoria y no deben de hablar. En todos los casos que he hablado hasta ahora, han sido porque antes alguien habló o sucedió algo... Yo estoy hablando todo esto, repito, por culpa de Melissa que lo habló. Fue usted primera que lo largó y yo me tuve que defender", afirmó.

Fabio Agostini y su reacción al polémico encuentro íntimo

Sobre cómo pasó todo, el español recordó que su hermano Fabio Agostini y él conocieron a Melissa Paredes y a otra chica en una discoteca en Lima. Después de varias horas de diversión, terminaron en su casa.

"Yo era más loquito y fui directamente para la habitación. Fabio (su hermano) con Melissa no tenía confianza y se quedó en el salón hablando", relató entre risas. Bruno contó que Fabio, al darse cuenta de la situación, se incomodó y decidió irse: "Cuando vuelve del baño dice: 'No, no, no, esto no me gusta'. Y yo le dije: 'Pues cierra la puerta'. Él se fue porque dijo: 'No, no, así no, esto es como si estuviera con mi padre'", recordó el modelo.

El español fue más allá y dijo que incluso trató de llamar a la otra persona involucrada para explicarle que él nunca quiso hablar del tema, pero ella no le contestó. Finalmente, Bruno Agostini aclaró que decidió hablar porque sentía que lo estaban dejando como el malo de la historia.

"Lo vieron como un escándalo aquí en Perú y formaron una locura de todo esto", expresó. Antes de terminar, Bruno soltó una frase que dejó pensando a todos: "Gracias a lo mejor este tipo de cosas vamos abriendo un poco más la mente".

Sin duda, la confesión de Bruno Agostini sobre la noche íntima con Melissa Paredes ha dejado más de una boca abierta y ha generado todo tipo de reacciones. Aunque el modelo asegura que su intención siempre fue guardar silencio, al final terminó contando todo porque, según él, ya otros habían empezado a hablar. Ahora solo queda esperar si Melissa decide responder o dar su versión de los hechos.