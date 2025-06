¡Se puso rojito! Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez se reencontraron en EEG: "Conozco a un exmachito por aquí"

Yahaira Plasencia sorprendió al aparecer en el set de "Esto es Guerra" para promocionar su nuevo tema "El ex Machito". La cantante no solo llegó con toda su energía, sino que además protagonizó un peculiar reencuentro con Pancho Rodríguez, dejando a más de uno con la boca abierta.

¡Tremendo momento en vivo! Todo comenzó cuando Katia Palma anunció que alguien especial llegaría al set de "Esto es Guerra" para leer una pregunta. Nadie se imaginaba que sería Yahaira Plasencia. La salsera apareció sonriente, saludando a todos, pero el momento de tensión fue cuando llegó frente a Pancho Rodríguez.

El modelo chileno, visiblemente nervioso, trató de evitar mirarla y se quedó en silencio. La producción había elegido justamente a Yahaira para que le haga una pregunta de cultura general a Pancho. Por suerte, él respondió bien, pero el nerviosismo se notaba en el ambiente. Yahaira reveló que fue el productor quien le pidió acercarse a Pancho.

"No lo entendí a Peter cuando me dijo 'Anda para allá', y yo le dije '¿A dónde voy?', y me mandó acá", contó entre risas.