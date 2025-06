Yahaira estrena "El ex Machito" con un actor parecido a Jefferson Farfán: "No te voy a dar más luz"

Hace unas semanas, Yahaira Plasencia anunció el gran estreno de un tema que es una indirecta para Jefferson Farfán y hoy se lanzó el videoclip oficial. Lo que llamó la atención es que aparece un actor con un parecido casi idéntico de su expareja.

Yahaira lanza "El ex Machito" con referencia de Farfán

Este viernes 27 de junio, Yahaira Plasencia estrenó finalmente el videoclip oficial de su nuevo tema "El ex Machito". Desde hace semanas, la cantante de salsa ya venía rompiéndola con este tema grabado en un TikTok a capella, pero ahora llega oficialmente la canción que es una fuerte indirecta para su expareja Jefferson Farfán.

"Jugador, llegó tu patrona, se acabó tu partido bebé, ahora otro lleva la 10. Papi, no quiero problemas. Tú no me sumas ni me restas ¿Para qué me mandas indirectas? Yo no te voy a dar más luz (...) "Eres problemático ¿no que eras galáctico? parece mi fanático. Si hablas de mí que sea con nombre y apellido, para que se enteren todo lo que has perdido", expresa la salsera en una parte de su tema.

Las indirectas son muy claras para la 'Foquita' y la misma salsera lo ha confirmado, porque sería una respuesta al videoclip "Ama Charo" donde Farfán participó. Es así como ahora, la 'Patrona' no dudó en buscar a un actor con características muy parecidas a su ex para que aparezca en su video musical realizando algunos gestos clásicos del ex pelotero.

100 mil vistas en menos de un día

A menos de 24 horas de su lanzamiento, la nueva canción de Yahaira Plasencia ha superado más de 100 mil reproducciones en el videoclip oficial en su canal de YouTube. No queda duda que este tema se convertirá en una de las más sonadas de la salsera donde le envía una clara indirecta a su expareja y hasta el momento, sus seguidores la vienen apoyando.

"Que buen tema por fin alguien lo bajo al galáctico", "No que muy machito, no soy tu reina, SOY TU PATRONA... Candela que quema", "Este tema y ritmo le quedo genial y mas aun cuando es contra el 10", "Si Colombia tiene a Shakira nosotros tenemos a la Yaha, me gustooo", "Para todos los alucinados", comentan algunos usuarios.

La nueva canción "El ex Machito" ya se ha convertido dentro del top 5 en tendencias musicales en Perú. Yahaira Plasencia viene celebrando este éxito a menos de un día de lanzarlo, donde varios de sus fans la apoyan tras confirmar indirecta a Jefferson Farfán.