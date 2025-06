¿Indirecta para Xiomy? Yahaira Plasencia aconseja: "Ese no es el hombre para ti, no pierdas años de tu vida"

Yahaira Plasencia está más directa que nunca en sus shows y redes sociales. En su reciente presentación en San Juan de Miraflores, la salsera soltó un consejo que varios tomaron como una indirecta bien clarita para Xiomy Kanashiro, enamorada de Jefferson Farfán, expareja de la cantante.

¿Yahaira Plasencia lanza indirecta a Xiomy Kanashiro?

'La Patrona' volvió a encender las redes con un fuerte mensaje en medio de su concierto. Yahaira Plasencia no solo puso a bailar a sus fans, también soltó una frase que algunos aseguran fue una indirecta para Xiomy Kanashiro, la pareja de Jefferson Farfán.

¿Le habló a Xiomy? Durante su reciente presentación en San Juan de Miraflores, Yahaira se mandó con todo. Mientras conversaba con el público, soltó un comentario que dejó a muchos pensando.

"¡Corre! Ese no es tu lugar y tampoco el hombre para ti. Así que no te quedes ahí perdiendo años de tu vida, perdiéndote buenas cosas para ti", dijo con fuerza.

Esta frase fue aplaudida por las mujeres del público, pero en redes sociales se empezó a especular que era un mensaje directo para Xiomy Kanashiro, quien ha sido relacionada sentimentalmente con Farfán.

Sigue usando el 'exmachito' en sus shows. Yahaira ya viene soltando frases similares en sus presentaciones, dejando entrever que aún tiene cosas que decir. En el mismo concierto, animó al público con este mensaje:

"Mujeres, si alguna vez les ha pasado esta historia, yo quiero que la canten conmigo y que le digan a ese hombre, a ese machito: mi amor, ¿qué tiene esa que no tenga yo?", expresó, desatando los gritos de las asistentes. Además, encendió el ambiente con frases como: "Hoy se bebe, hoy se hace de todo. No lo llames, no le escribas, que el trago no te haga cometer ese error".

¿Dame luz? Mejor "toma luz"

Otro momento que llamó la atención fue cuando hizo que apagaran la luz en su concierto, pero en vez de decir la frase de Jefferson Farfán "dame luz" dijo "toma luz".

"Apaga, apágame... Cuando diga 'toma luz', lo prendes... ¡Toma luz!", mencionó Yahaira en su concierto en San Juan de Miraflores.

Al parecer, ahora la salsera le da vuelta a la historia y lanza sus propias frases, demostrando que está en una etapa más empoderada.

Yahaira aclara los rumores. Después del concierto, la reportera de "América Hoy" le preguntó si las curiosas frases que publicó en redes eran indirectas para su ex. Yahaira no dudó en responder:

"Yo sabía que se iba a malinterpretar todo. Esos mensajes, como puede, son de los fans, de la gente que ha pasado por eso. No te digo que yo no lo he pasado, son vivencias también que he pasado, pero esos mensajes son exclusivamente de la gente", aclaró. Cuando le preguntaron si volvería a permitir que una pareja la controle, respondió firme: "No hay forma".

Yahaira Plasencia no se guarda nada. Aunque asegura que sus mensajes vienen del público, muchos creen que sus frases irían directo a Jefferson Farfán, o en esta ocasión, a Xiomy Kanashiro, actual pareja del futbolista. Indirectas o no, la salsera muestra que está empoderada y que no piensa repetir errores del pasado.