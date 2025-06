¿Más indirectas para Jefferson Farfán? Yahaira Plasencia sorprende con frases de desamor: "Quería decidir todo por mí"

¡Fuego en redes! Yahaira Plasencia vuelve a estar en boca de todos. La cantante ha dejado a muchos con la boca abierta al compartir fuertes frases de desamor en sus redes, y todo indica que serían indirectas para su ex, Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia sorprende con frases de desamor en redes

Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores con fuertes frases de desamor que muchos aseguran podrían ser indirectas para Jefferson Farfán. La cantante también animó a otras mujeres a contar sus propias historias de relaciones tóxicas.

Todo empezó cuando Jefferson Farfán promocionó en abril el videoclip de "Amá Charo", una canción de la agrupación "La Timba Caliente", vinculada a su entorno. El tema incluía frases como "yo te pagué el wifi", "pagué la luz" y "reina sin trono". Muchos lo tomaron como una clara indirecta para Yahaira.

Ante esto, la salsera no se quedó callada. Anunció que su nuevo tema musical tendrá respuesta para su ex. La canción aún no se estrena, pero ya genera expectativa por lo que dirá.

Pero eso no fue todo. Yahaira Plasencia decidió ir más allá. A través de sus redes sociales, pidió a sus seguidoras que compartieran frases dedicadas a sus exparejas. Y el resultado fue una lluvia de testimonios que ella misma publicó en sus historias de Instagram.

"Gracias a todas las chicas que compartieron sus historias conmigo... Las admiro, chicas", escribió, dejando en claro que algunas se animaron a contar sus casos con nombre y apellido.

Entre los mensajes más impactantes que compartió, destacan los que están relacionados a cambios de actitud y ejercer control en la pareja. Pero también hubo otras frases que tocaron fibras más profundas, pues reflejaban dolor y traición.

"Al principio todo era amor y luego quería decidir todo por mí", "No me dejaba tener amigos", "Quiso minimizarme cuando vio que podía hacer igual o más cosas que él", "Abusó tanto del amor que le tenía, que terminó por destrozar mi corazón" y "Se suben el ego y creen poder con varias, pero no hacen feliz ni a una".

Cada una de estas frases fue acompañada con un diseño llamativo, lo que hizo que el mensaje llegara con más fuerza a sus seguidoras.

¿Indirectas o catarsis pública?

Aunque Yahaira no menciona directamente a Jefferson, el contexto es claro. Desde el video promocionado por el exfutbolista hasta las frases compartidas por la cantante, todo apunta a que está sacando lo que tenía guardado.

Lo cierto es que con esta iniciativa, Yahaira Plasencia no solo muestra una nueva faceta más empática, sino que también se posiciona como voz de muchas mujeres que han pasado por relaciones difíciles.

Mientras se espera el estreno de su nueva canción, Yahaira Plasencia ya tiene a todos hablando. ¿Será un cierre definitivo para su historia con Farfán o apenas el inicio de una nueva etapa? Por ahora, la salsera marca distancia y deja claro que no está dispuesta a callar.