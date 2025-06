Yahaira Plasencia anuncia videoclip y lanza dardo contra 'Los de la Caliente': "Despertaron a la patrona"

Yahaira Plasencia está a punto de lanzar su nueva canción, y en las grabaciones de su videoclip, aprovechó para enviar un fuerte mensaje a quienes, según ella, intentaron provocarla. La salsera dejó claro que esta canción tiene un mensaje de empoderamiento y también respondió a la orquesta 'Los de la Caliente'.

Yahaira graba videoclip de canción dedicada a los "machitos"

Durante una entrevista con "América Hoy", Yahaira Plasencia contó detalles del videoclip que viene preparando. Con gran entusiasmo, dijo que este tema es para todas las mujeres que han pasado por relaciones difíciles con hombres que no las valoraron.

"Esta canción habla de quién no ha tenido un machito en su vida, un hombre que no te ha hecho sentir bien, de repente, en algún momento, quizás has aguantado cosas, pero al final optaste por soltar y empoderarte y valerte por ti misma", declaró Yahaira.

@ameg_pe 18.06.25 | Yahaira Plasencia anuncia videoclip de nueva canción y arremete contra 'Los de la Caliente'. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

La cantante también aceptó que ella misma vivió una experiencia así y comentó que le sirvió para aprender y seguir adelante.

"¿Te ha tocado algún machito en tu vida?", le preguntó la reportera. "Sí", respondió. "¿Los has sabido identificar?", insistieron. "No. No lo he sabido identificar al inicio, pero de eso se trata, de aprender también, de seguir adelante", dijo la intérprete.

Yahaira Plasencia arremete contra 'Los de la Caliente'

Muchos creen que esta nueva canción es una respuesta a otra canción que lanzó hace poco la orquesta 'Los de la Caliente', donde se usaban frases como "Reina sin trono" y "se te cayó la corona". Aunque Yahaira no dijo nombres, sí criticó duramente esa letra.

"Lo dije en algún momento, esa canción que salió la sentí como un poco machista. La sentí como 'sin mí no eres nada', 'te apagué la luz', 'te quité el WiFi', 'Reina sin corona', 'Como yo no hay', 'no vas a encontrar', es como que... (mucho)", opinó.

La escenografía de su nuevo videoclip también dejó varios mensajes que han dado que hablar, que estaban en un banner detrás de ella.

"Autogol", "Mi fanático", "¿No que muy machito?" y "Soy tu patrona", son algunas de las frases que aparecen en pantalla. "Tengo muchos fanáticos, por favor, pero al que le caiga el guante, que se lo chante", soltó Yahaira entre risas.

Para cerrar la entrevista, la cantante fue clara al decir que no buscaba problemas, pero sí defenderse con su música.

"Yo estaba tranquilita, de la nada, pum, Yahaira, y es como que... Despertaron a la patrona, yo no tengo la culpa de nada", finalizó.

Yahaira Plasencia regresa con fuerza y promete dejar huella con su nuevo videoclip. La salsera apuesta por un mensaje de empoderamiento femenino y, aunque no menciona directamente a sus rivales, su respuesta fue clara: ella no se queda callada. Ahora sus fans esperan con ansias el estreno.