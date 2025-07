Melissa Paredes rompe su silencio y arremete contra Bruno Agostini: "Es cobarde hablar de mujeres"

La actriz Melissa Paredes se encuentra actualmente casada con el bailarín Anthony Aranda, pero se encuentra nuevamente en el escándalo tras las confesiones de Bruno Agostini de un supuesto trío con ella y una artista femenina más de la farándula. Ante esto, la ex del 'Gato' Cuba sale a responder.

Luego de que Bruno Agostini contara a nivel nacional que tuvo un supuesto trío con Melissa Paredes y una artista más en 'El valor de la verdad', la actriz no se quedó callada. La madre de familia salió a responderle en el programa 'Ponte en la Cola' sobre este hecho que ocurrió hace más de doce años, cuando todos estaban solteros.

"Que desafortunado ¿no? Como yo dije, yo no tengo que dar una opinión ni contestar por algo que, supuestamente, para esta persona pasó hace 12 años. No tiene sentido para mí. (Él comenta que tu lo sacaste a la luz) De poco caballero, pero de subsuelo, por último si te vas a sentar en un lugar para cobrar tus 'chivilines' para que comas un rato, apechuga y di que estás contando porque te da la gana. No culpar y señalar a dos mujeres", expresó la modelo sobre el español.