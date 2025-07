¡Se enteró viendo EVDLV! Bruno Agostini revela que recién supo que Milett Figueroa lo engañó con Pablo Heredia

Bruno Agostini confesó en "La Noche Habla" que recién hace poco descubrió que Milett Figueroa lo engañó con el actor argentino Pablo Heredia. Y lo más sorprendente: se enteró viendo "El Valor de la Verdad".

Bruno Agostini tuvo una entrevista exclusiva con "La Noche Habla", donde conversó cara a cara con Tilsa Lozano, tras revelar en "El Valor de la Verdad" que Milett Figueroa lo engañó con Pablo Heredia. La conductora no dudó en tocar el tema de Milett Figueroa.

Tilsa le soltó sin rodeos: "Bueno, te engañó". La respuesta de Bruno sorprendió: "Pero me enteré hace una semana", dijo muy tranquilo. Tilsa, algo confundida, le repreguntó: "Ah, ¿tú no lo sabías?". Y Bruno fue claro: "No, yo no conocía ni a Pablo Heredia hasta que vi el programa".

Según contó el español, fue durante la emisión de "El Valor de la Verdad" de Pablo Heredia que se enteró de todo.

"Cuando yo veo a Pablo Heredia sentado y dice: 'Yo terminé o no quise seguir porque me enteré de esto de Bruno'. Dije yo: 'Un momento, ¿usted también estuvo con Milett Figueroa en la misma temporada que la mía?'", relató.

Bruno confiesa que no fue una relación seria. Bruno también aprovechó para aclarar que en esa época no estaba enamorado de Milett. Según él, su vínculo con la modelo fue algo casual.

"(¿No te enganchaste?) No, porque en ese año que yo la vi a ella, soy honesto, me habré visto con unas cuantas", confesó sin pelos en la lengua.

El modelo aseguró que no le guarda rencor, pero sí le causó sorpresa enterarse de esta manera y después de tantos años.

Critica a la mamá de Milett Figueroa

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el fuerte mensaje que Bruno le envió a la madre de Milett Figueroa, doña Martha Valcárcel. La señora había dado declaraciones donde menospreció a Bruno y a otros chicos reality.

"Salió en televisión hablando y diciendo: 'Estos chicos no están en nada, estos chicos no saben ni cantar ni bailar'. Señora, di que diga. La madre al intentar defenderla lo que está haciendo es causar más polémica y que critiquen más a su hija. Por eso hay que pensar antes de hablar. Me faltó el respeto sin conocerme", dijo Bruno bastante molesto.

Bruno se llevó los S/50 mil en EVDLV tras confesar que lo engañaron

En medio de todo este escándalo, Bruno también fue uno de los ganadores de "El Valor de la Verdad". Gracias a su sinceridad, se llevó el premio de 50 mil soles.

La pregunta clave fue: "¿Te engañó Milett Figueroa con Pablo Heredia?" La respuesta fue directa: "Sí, fue verdad". Y como había prometido al inicio del programa, Bruno cerró la noche con un pequeño striptease que hizo reír a todos en el set. "Me siento muy viejo para estas cosas, pero aquí vamos", dijo entre risas Beto Ortiz.

Bruno Agostini volvió a ser noticia al confesar que recién se enteró del supuesto engaño de Milett Figueroa con Pablo Heredia, y lo más curioso es que lo supo viendo "El Valor de la Verdad". Aunque asegura que no fue una relación seria y que ya pasó la página, no dudó en soltar tremendas declaraciones. Además, aprovechó para lanzarle un dardo a la mamá de Milett y dejó claro que no piensa quedarse callado.