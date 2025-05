Kurt Villavicencio sobre pelea entre Milena Zárate y Greyssi Ortega: "Si se amistan no facturan"

Milena Zárate y Greyssi Ortega volvieron a acaparar titulares por un presunto enfrentamiento tras su fallido reencuentro televisivo. Además, la cantante y ahora actriz lanzó una serie autobiográfica llamada Sobreviviendo al dolor, donde narra momentos de su vida, incluyendo conflictos familiares. La producción generó críticas y de figuras como Kurt Villavicencio, quien no se guardó nada.

Kurt Villavicencio critica pelea de Milena y Greyssi

Durante una reciente emisión del programa "Todo se Filtra", Kurt Villavicencio analizó el tráiler de la serie de Milena Zárate y apuntó directamente a la supuesta pelea con su hermana Greyssi. El presentador fue contundente con las actuaciones, que consideró deficientes.

"Disculpen, hasta estoy llorando, pero no porque estoy conmovido con la santificación de Milena. Por Dios, qué malas actuaciones en esa serie que se han demorado un mes en hacer ese tráiler, por favor", expresó Villavicencio.

El conductor también aludió al supuesto altercado durante el reencuentro de las hermanas en el programa "Esta Noche", donde Milena estuvo la semana pasada y se encontró con sus sobrinos. El popular "Metiche", aseguró que esta polémica forma parte de la estrategia que ambas hermanas utilizan para obtener beneficios económicos.

"Este ha sido el día de ayer y qué bien sabe que su hermana va a dar una entrevista el sábado. Casualidad lo que se dice, y se especula que Greyssi le ha escupido a Milena... y dice que ha grabado eso. Pues esa novela debe continuar porque si se amistan ninguna de las dos factura", concluyó.

Milena Zárate tras negarse a reencuentro con Greissy Ortega

En una reciente entrevista con "América Hoy", Milena Zárate fue clara y directa al explicar por qué no aceptó reencontrarse con su hermana Greissy Ortega en el programa "Esta Noche". La colombiana no se guardó nada y aseguró que ya no permitirá que usen su nombre ni a sus hijos como parte de un show mediático.

"Porque yo no soy un payaso, porque ya me cansé de ser utilizada", fue la respuesta directa de Milena a "América Hoy" cuando le preguntaron por qué rechazó reencontrarse con Greissy en el programa "Esta Noche".

Además, la cantante y ahora actriz se mostró indignada por el uso de los niños en medio del conflicto entre ellas. Asimismo, enfatizó, que no quiere saber nada más. La relación entre las hermanas Zárate parece estar más rota que nunca.

"Ya me cansé de que siempre pongan a los niños de frente para lavarte la cara cuando haces las cosas mal y eso no se hace", sentenció.... Cuando la reportera le preguntó si aceptaría un perdón de su hermana, Milena respondió con firmeza.: "No", dijo Milena tajantemente. Y con eso dejó claro que su decisión no tiene marcha atrás.

El distanciamiento entre Milena Zárate y su hermana parece definitivo. Mientras la serie "Sobreviviendo al dolor" promete remover más verdades personales, el conflicto entre ambas sigue alimentando la controversia pública.