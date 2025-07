Magaly revela audio original de Onelia Molina y Piero hablando de 'Pato' Parodi: "Niegan lo evidente"

Durante el último fin de semana se realizó el concierto de 'Cochinola' donde salió a luz la conversación entre Onelia Molina y Piero Quispe donde hablan de Patricio Parodi. Tras las acusaciones de la chica reality afirmando que está editado, Magaly muestra el video sin editar y reafirma las polémicas palabras de la joven odontóloga.

En una conversación entre Onelia Molina y Piero Quispe fue difundida en varios medios donde se insinuaría que la ex de Mario Irivarren habría querido tener algo más con Patricio Parodi tras el concierto de 'Cochinola'. Así mismo, la joven salió a declarar afirmando que se estaría mostrando un video editado para dejarla mal parada.

Por ello, Magaly decidió compartir el audio completo sin editar sobre aquel momento tan polémico y decidió analizar las reacciones de los mismos involucrados, afirmando que no se notaban preocupados por 'Pato' Parodi, sino sonrientes confirmando lo que se escuchó.

"Miren la expresión primero en cámara lenta. El Piero se lo dice sonriendo, si tu estás preocupado por un amigo 'oye está bien borracho', que es lo que supuestamente quiso decir con otra palabra, pero fea. Miren la sonrisa de él, ella sonriendo también le dice 'recontra'. No es que le diga preocupada, sino entusiasmada como un retador. No estamos interpretando, estamos viendo. Cara de preocupada no tienes, está respondiendo a la frase grosera de Piero", comenta la conductora de TV.