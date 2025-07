Darinka Ramírez se suma al trend de 'El ex machito' de Yahaira y lanza indirecta a Farfán: "Te me ves chiquito"

Una nueva controversia se suma al mundo del espectáculo peruano y tiene como protagonistas a Yahaira Plasencia, Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista. Días después del lanzamiento del tema "El ex machito", el cual ha sido interpretado por muchos como una indirecta a Farfán, Ramírez sorprendió en TikTok bailando precisamente ese sencillo de la salsera.

A través de su cuenta de TikTok, Darinka Ramírez, compartió un video con un extracto de la canción 'El ex machito' de Yahaira Plasencia. En el video, Ramírez aparece con un vestido bailando el trend de la canción que ya tiene más de 1 millón de reproducciones.

"Y que te pasó no que muy machito, pobre jugador se metió autogol y se quedó solito. Y que te pasó, no que muy machito, pobre jugador te me agrandaste pero de aquí te me ves chiquito", se escucha en el video de Darínka que acompañó con el emoji de una lupa.