Nicola Porcella a Lucia Oxenford por criticar su actuación: "Dices que eres actriz, dónde estás trabajando"

Nicola Porcella sigue dando de qué hablar en México, donde su carrera como actor ha ido en ascenso gracias a su participación en conocidas telenovelas. Pese al éxito, el exchico reality también ha estado en el centro de la polémica por responder con firmeza a las críticas que recibió de figuras como Lucía Oxenford y Jely Reátegui, quienes han cuestionado su desempeño frente a cámaras.

Nicola Porcella cuadra a Lucía Oxenford por comentarios

En un reciente episodio del podcast 'Porno Decirlo', uno de los conductores difundió un audio del propio Porcella en el que responde sin filtros a los comentarios de Oxenford, quien en entrevistas anteriores aseguró que él es "muy duro para actuar".

Pero su réplica no quedó ahí. También la comparó con Israel Dreyfus, compañero de realities, asegurando que él estaría mejor posicionado económicamente:

Esto se suma a que hace unos días un video en TikTok se viralizó por la conversación entre el mexicano Poncho de Nigris y el peruano Nicola Porcella, donde hablan sobre las críticas que han recibido durante su ascenso en la carrera. Es así como su amigo lo defiende inicialmente afirmando que es exitoso por su trabajo.

Así mismo, el actor peruano recuerda que la primera vez que estuvo en una serie de TV en el Perú, fue criticado por la actriz Jely Reátegui. Por ello, ahora le manda un contundente mensaje señalando que ha logrado estar en más de una telenovela en Televisa.

"Me criticó una actriz allá, que no me ayudó. Una actriz que ya sabe quién es, dijo: 'Ay, cómo ponen a Nicola. Parece una puerta'", relató. Luego, entre risas, manda el mensaje: "Mami, ahora mira dónde está la puerta, ahora mira dónde está la puerta".