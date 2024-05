Alicia Retto defiende a Ely Yutronic tras revelaciones de su pasado: "Todos evolucionamos"

Alicia Retto, conductora de noticias de Latina, no dudó en apoyar a su colega Ely Yutronic luego de que el programa "Magaly TV La Firme" revelara detalles sobre los inicios de Yutronic en la televisión chilena. En una entrevista reciente, Retto expresó que no hay nada de qué avergonzarse y destacó la evolución profesional de Yutronic.

Alicia Retto defiende a Ely Yutronic

Apoyo incondicional. Ely Yutronic ha recibido duras críticas desde que se descubrió que comenzó su carrera como modelo y chica reality en Chile. A pesar de sus años de trabajo y esfuerzo para convertirse en una respetada profesional de las comunicaciones, su pasado ha sido objeto de burla por algunos.

Alicia Retto, en una entrevista para un medio local, comentó: "Creo que todos tenemos derecho a evolucionar. Toda persona que está en televisión no es la misma que era 20 años atrás, todos evolucionamos y tenemos derecho a mejorar. Todos cometemos errores en nuestro camino y no hay nadie que diga que no. Siempre voy a respaldar a aquellas personas que han querido labrar una carrera y eso es digno de resaltar".

Respuesta a Magaly Medina. Alicia Retto también lanzó una indirecta a Magaly Medina, quien lidera el programa que expuso a Yutronic: "Bueno, si eso genera envidia, ¿qué podemos hacer?", sentenció Retto.

La reacción de Ely Yutronic

Ely Yutronic no se quedó callada tras la difusión de su pasado. Durante una transmisión de su noticiero, contó que desde los 16 años ha trabajado para cumplir su sueño de ser periodista.

"Desde muy jovencita, desde los 16 años, trabajo. Fui anfitriona, fui modelo, y con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid para estudiar Periodismo, el cual era mi anhelo. Estuve cerca de 4 años en España y por motivos familiares me mudé a Bogotá, Colombia", explicó Yutronic.

Orgullo y esfuerzo. Yutronic enfatizó que todo lo que ha logrado en su carrera ha sido gracias a su trabajo y las oportunidades que le han dado. "Todo lo que he logrado ha sido por mérito y por trabajo. A mis 36 años no tengo nada de qué avergonzarme. (...) Me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido y de la oportunidad que me han dado las personas que han confiado en mí. Nadie es perfecto y todos los seres humanos crecemos, evolucionamos y mejoramos", mencionó.

Magaly Medina, por su parte, defendió su programa argumentando que su intención no fue menospreciar a Yutronic. "Uno no puede escapar de su pasado porque está ahí, uno tiene que asumirlo. Ella no nos había contado ni le había contado a nadie que en alguna época se paseaba en televisión en hilo dental. Es difícil imaginarla en esa situación cuando ahora está vestida de manera más formal, pero todo el mundo tiene derecho a evolucionar y dejar su pasado atrás. No estamos ni a favor ni en contra de lo que la gente haya hecho", declaró Medina en su programa.

La polémica alrededor de Ely Yutronic ha generado diversas reacciones, pero la solidaridad de colegas como Alicia Retto resalta la importancia de valorar la evolución y esfuerzo de cada persona. "Todos tenemos derecho a evolucionar y mejorar", reiteró Retto, subrayando que el pasado no debe definir a alguien que ha trabajado arduamente para construir una carrera respetable.