Olga Zumarán critica los altos precios del Miss Perú 2024: "Nosotros no cobramos"

La reconocida directora del Miss Perú Mundo, Olga Zumarán, se pronunció sobre los elevados precios de las entradas para la final del Miss Perú 2024, evento organizado por Jessica Newton. Zumarán recordó cómo se manejaban los precios en su época y comparó con la actualidad.

Olga Zumarán opina sobre los altos precios del Miss Perú

Olga Zumarán fue entrevistada por el programa "América Hoy" sobre los altos costos de las entradas para la final del Miss Perú 2024. La directora del Miss Perú Mundo recordó cómo se manejaban los precios en su época y no dudó en compartir su opinión.

Precios sorprenden a todos. Esta semana, la organización del Miss Perú 2024, liderada por Jessica Newton, anunció que las entradas para el certamen costarán entre 80 y 240 dólares. Esta noticia ha generado diversos comentarios.

"Yo respeto la decisión de ella, si ella toma esa decisión debe tener sus motivos porque ellos son un equipo, son una organización al mando de Jessica, pero los tiempos cambian", expresó Olga Zumarán en la entrevista.

Olga Zumarán aprovechó la oportunidad para recordar cómo se manejaban los certámenes en su época. La directora del Miss Perú Mundo explicó que antes no se cobraba por las entradas, destacando las diferencias con la actualidad.

"Ya lo he hecho ella ahí y yo no estaba todavía como directora del Miss Perú Mundo, pero en algún momento sí apoyé a Tito Paz para hacerlo ahí. ¿También cobraron entradas? No, en esa época no se cobró", comentó Zumarán.

Jessica Newton defiende los precios

Jessica Newton respondió a las críticas defendiendo los altos precios de las entradas. Afirmó que son necesarios para cubrir los costos de producción del evento y aprovechó para responder a Magaly Medina, quien se burló de los precios.

"Habrá peruanos que realmente inviertan su dinero en algo que les apasiona, será el Miss Perú, habrá peruanos que lo inviertan en una cartera, habrá peruanos que lo inviertan para salir a bailar, habrá peruanos que lo inviertan en lo que quieran", dijo Newton, pidiendo que cesen los ataques.

Por otro lado, Olga Zumarán destacó la importancia de respetar las decisiones tomadas por la organización del evento, aunque los métodos hayan cambiado con el tiempo. "Yo respeto la decisión de ella, si ella toma esa decisión debe tener sus motivos porque ellos son un equipo, son una organización al mando de Jessica, pero los tiempos cambian", reiteró.

Un certamen en evolución. El Miss Perú ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a los nuevos tiempos y demandas del público. Aunque los métodos y decisiones actuales pueden generar controversias, es evidente que cada organización trabaja bajo sus propios criterios y circunstancias.

La discusión sobre los precios del Miss Perú 2024 refleja las diferentes perspectivas dentro de la organización de certámenes de belleza en el país. Mientras Jessica Newton defiende la necesidad de estos precios para garantizar un evento de calidad, Olga Zumarán recuerda tiempos más accesibles, subrayando que cada época tiene sus propias características.

En medio de esta controversia, lo cierto es que el Miss Perú sigue siendo un evento de gran relevancia y expectación en el país, reuniendo a las más bellas y talentosas jóvenes en busca de la corona.