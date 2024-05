¿No olvida a Samahara? Bryan Torres hace sugerente publicación en redes: "Por ustedes"

Bryan Torres y Samahara Lobatón finalizaron su relación hace ya algunas semanas atrás, sin embargo, el amigo de Jefferson Farfán hizo una sugerente publicación en su cuenta de Instagram que podría ser una indirecta para su expareja.

Como se recuerda Bryan Torres se paseó por diversos medios de comunicación contando detalles de su vida personal e incluso recalcó que ya no ama a la madre de su segundo bebé. ¿Habrá sido cierto?

¿La quiere reconquistar?

Bryan Torres estaría tratando de llamar la atención de Samahara Lobatón y es que esta vez el cantante publicó una ecografía en su cuenta personal de Instagram del segundo bebé que tendrá con la influencer.

El cantante compartió un mensaje donde recalca que le estaría yendo muy bien en su visa personal y esto es gracias a la bendición de ser padre nuevamente.

"No hay nada que hacer que mi bebé me está trayendo muchas bendiciones, te amo tanto", empieza a decir el salsero emocionado por la pronta llegada de su segundo engreído.

Sin embargo, eso no fue todo ya que Bryan no dudó en dedicarle un mensaje a sus hijos agradecido por las oportunidades que se le están presentando: "Solo me queda hacer las cosas bien de ahora en adelante por ustedes", escribió.

Bryan Torres publica mensaje en redes

Inicialmente, se pensó que el mensaje fue dirigido para su segundo hijo y para Samahara, pero el artista recalcó que se refería a sus dos hijos mas no a la influencer quien lleva alejada de los escándalos por el bien de su bebé.

Con esto queda claro que por el momento la exparejita no tiene planeado volver a retomar la relación ya que como se recuerda su romance fue portada al protagonizar bochornosos momentos en la vía pública.

Cabe resaltar que hace unos días Bryan visitó el set de Magaly Medina y la conductora lo dejó al descubierto al revelar que todavía le habría hecho escena de celos a Samahara a raíz de su viaje a Estados Unidos para que su hija mayor se reencuentre con su padre.

Pese a ello Torres negó la información y reveló que no tendría porque reclamarle algo a Samahara si ya no son una pareja por lo que cada uno puede hacer su vida como mejor le plazca.

Magaly Medina confronta a Bryan Torres por negar reconciliación con Samahara Lobatón

En relación a los problemas con Samahara Lobatón, especialmente en lo que respecta a la crianza de su hija y su vínculo personal, Torres, reconocido por su trayectoria en la música, compartió su frustración ante las continuas especulaciones y afirmó que su principal preocupación es el bienestar de su hija.

En ese instante, Magaly Medina afirmó tener evidencia de una fuente confiable que sugiere que él expresó "te amo" a Samahara Lobatón durante su estancia en Estados Unidos. "Mi fuente es muy confiable. ¿Acaso tu número no termina en 453?", preguntó Magaly. "No lo sé, voy a ver", respondió Bryan, lo que generó las risas de la conductora.

"No te creo. Cuando salga toda la verdad, quiero ver cómo sigues negándolo. Es como hablar con Karla Tarazona", añadió Magaly Medina. "Yo siempre he hablado de que ambos estamos enfocados en nuestro bebé, nada más", insistió el salsero.