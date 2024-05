¡BOMBA! Melissa Paredes sorprende al hablar sobre presunto embarazo: "Me encantaría un niño"

¿Llegó la cigüeña? Melissa Paredes y Anthony Aranda, contra todo pronóstico, se han vuelto una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Pese a que atravesaron un "bache" en su amorío, han demostrado que su amor está más firme que nunca y por ello es que hace unos meses se comprometieron en Disney. La boda está cada vez más cerca y en esa línea, la exchica reality brindó una reveladora entrevista a "Estás en Todas". En la conversación habló de diversos puntos y uno de los que más llamó la atención fue la maternidad. La actriz sorprendió al hablar sobre un presunto embarazo con el "Activador" y causó gran revuelo con su respuesta. ¿Qué dijo?

Duros momentos con su hija

Melissa Paredes abrió su corazón para compartir datos de su vida durante una entrevista en 'Estás en Todas' transmitida por América TV el 18 de mayo. En esta ocasión, la exreina de belleza confesó los desafiantes episodios que enfrentó durante su separación de su hija de cuatro años, ordenada por el Poder Judicial tras el escándalo mediático con su exesposo, Rodrigo Cuba.

Durante la reciente entrevista, la actriz confesó que este episodio fue uno de los más duros que le tocó vivir. No obstante, supo salir a delante y poder reencontrarse con su amada hija. "Creo que fue el peor momento de mi vida, eso fue lo peor que me pasó en la vida, no se lo deseo a nadie. Sentía que me iba a morir. Es un milagro lo que pasó, hoy por hoy es un triste recuerdo" , puntualizó en "Estás en Todas".

En ese sentido, señaló que después de un período de dos meses, el Juzgado de Familia anuló las restricciones impuestas en su contra, permitiéndole reunirse con su hija. Finalmente, en septiembre de 2022, pudo reunirse con su pequeña Mia y tenerla consigo.

El reencuentro entre Melissa y su hija fue un momento de gran felicidad que siempre recordará. "Me acuerdo perfecto el momento. Ya la podía ver y fue en la casa de la mamá de Rodrigo (Cuba), y yo me moría de emoción, pero al final de nervios porque estaba con todo el mundo, era yo contra el mundo. Me importo un pepino, fui, abracé a mi hija. Mi hija se emocionó, se tiró encima mío y no me quiso soltar más", dijo entre lágrimas la exintegrante de "Esto es Guerra".

¿Se viene un nuevo hijo?

La emoción de Melissa Paredes al hablar de su pequeña hija es más que evidente. Por ello, la pregunta sobre un posible embarazo con Anthony Aranda cayó de maduro y esto se da en medio de las especulaciones que surgen respecto al tema.

Melissa Paredes no se incomodó al hablar del tema y, por el contrario, pese a que descartó estar en la "dulce espera" en estos momentos, destacó que sus deseos de ser madre nuevamente están más latentes que nunca.

"Sí, he pensado nuevamente ser mamá, pero de acá más o menos un tiempito más, por mí, porque si por Mía y por Anthony fuera ya yo estaría ahorita embarazada", comentó en un inicio.

Además, sorprendió al señalar que desea tener un varoncito para que pueda ser la pareja de su pequeña hija. "Hace un mes y algo, Mía recién quiere un hermanito, así que sí, me encantaría un niño, porque ya tengo una mujercita y creo que la vida es más fácil para los hombres", señaló Melissa Paredes, dejando en claro que el embarazo es un tema ya conversado con Anthony Aranda. ¿Cuándo encargarán?