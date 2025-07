Magaly Medina critica reality de "Los Palao": "Bien monce y aburrido"

Said Palao ha dado un nuevo paso en su carrera mediática. El chico reality anunció el estreno de Los Palao, un programa estilo docureality donde comparte escenas de su vida personal junto a su padre y hermanas. El proyecto, que se emite por plataformas digitales, ha generado opiniones divididas desde su primer capítulo. Una de las más críticas fue la conductora Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar duramente el contenido.

Magaly Medina arremete contra Los Palao

En la reciente edición de su programa 'Magaly TV: La Firme', la popular 'Urraca' criticó sin filtro el nuevo reality protagonizado por la familia Palao. A su parecer, se trata de un intento forzado de generar ingresos económicos sin una propuesta de valor sólida, comparándolo con el fenómeno internacional de Las Kardashian.

"La gente ahora cree que, como nunca ha tenido oportunidad, abrir un canal de YouTube es lo más fácil. Tienen un complejo de Kardashian de la farándula, todos quieren hacer un imperio económico con su canal de YouTube. Las cosas no son así de fáciles. En las tribunas donde intentas destacar se tiene que tener talento. El reality es bien monse y aburrido, de verdad", sentenció Medina en vivo.

La conductora también lanzó duras críticas hacia el entorno familiar de Said, incluyendo a su padre y hermanas, quienes también aparecen en el programa. Según ella, ninguno tiene el peso mediático suficiente para sostener una producción de este tipo.

"Pensé que solo eran dos, pero también tienen un papá figureti y dos hermanas figuretis. Creen que hacer un tipo de reality es fácil, pero para eso necesitas un cerebro pensante detrás, no sé si ahí habrá uno, para que escriba un buen guion", agregó con ironía.

Said Palao sobre un hijo con Ale Baigorria

En los últimos días, Rosángela Espinoza estuvo en una confrontación con Alejandra Baigorria en los días que estuvo en el reality 'Esto es Guerra'. Es así como Said Palao salió a defender a su esposa y menciona que siempre estará para ella porque es parte de su familia, más cuando la 'atacan' cuando es algo innecesario.

"Voy a defender a mi familia siempre, Ale es mi familia y voy a defenderla a capa y espada, sobre todo cuando se menciona de manera innecesaria. A mí me gusta siempre el tema del programa, manejar las cosas en el programa y temas personales no me gusta mencionar", agrega.

Durante la misma entrevista, Said sorprendió al dejar entrever que un nuevo integrante podría llegar a su familia. Aunque no confirmó un embarazo, no descartó que la 'cigüeña' esté rondando.

"Ya pasó dos meses y medio, ya prácticamente se viene mi hijo y voy a seguir hablando de la boda (sí, ¿de verdad?) no, o sea en algún momento", expresa Said Palao y le preguntan nuevamente: "¿La cigüeña está rondando o están esquivándola?". Finalmente, el chico agrega: "Rondando, imagínate yo ya tengo una hija, siempre ronda".

Aunque Los Palao ha recibido duros comentarios desde su estreno, el proyecto marca un nuevo intento de varios rostros de la televisión local por incursionar en plataformas digitales. Mientras Said y su familia intentan consolidarse como creadores de contenido, figuras como Magaly Medina no perdonan lo que consideran una falta de creatividad y sustancia.