Francisco de Piérola se pronuncia tras ser expuesto por actriz trans en redes: "No me acuerdo de esa noche"

Francisco 'Pancho' de Piérola fue retirado del programa "Tendencias" en Bethel Radio luego de que circulara una imagen suya besando a la actriz trans Javiera Arnillas. El hecho provocó una fuerte ola de reacciones en redes sociales, especialmente después de que el periodista hiciera comentarios que muchos calificaron como transfóbicos. Tras varios días en silencio, decidió pronunciarse.

Pancho de Piérola rompe su silencio

En un extenso video publicado en sus redes sociales, Pancho de Piérola reconoció que él es el hombre de la polémica foto y que no puede negar lo evidente. No obstante, intentó justificar su comportamiento alegando que estaba bajo los efectos del alcohol y no recordaba a la persona con la que aparece.

"El de la foto soy yo. No tengo cómo negarlo. No sé quién es la persona con la que estoy conversando y, por lo que indican las fechas, esto ocurrió hace 18 meses, no hace tres", expresó en su descargo. "Para ser honesto, no recuerdo esa noche. Mi rostro demuestra claramente que estaba ebrio. Pero esta foto revela una intención desde el inicio: tenderme una trampa".

En su declaración, Francisco de Piérola también hizo alusión a lo que considera un intento por afectar su imagen y cuestionó duramente a Javiera Arnillas. Aseguró que, de haber conocido su identidad de género, no habría tenido ningún acercamiento con ella. Aclaró que su negativa no proviene de odio o rechazo, sino de un derecho a conocer la verdad.

"La maquinaria caviar que me detesta quiere hacer creer que tú me venciste. Pero la historia es otra. Si yo hubiera sabido la verdad, no me hubiera acercado a ti, no porque te odie, sino porque pareces una mujer, pero no lo eres", escribió el exconductor. "Tienes derecho a vestirte como quieras, pero los demás también tienen derecho a saber con quién están tratando. Así como tú me engañaste, ¿cuántos hombres más habrán pasado por lo mismo?", cuestionó.

Aclaraciones necesarias sobre los últimos acontecimientos. pic.twitter.com/VMVbH09pBK — Francisco de Pierola (@panch_pe) July 9, 2025

Bethel se deslinda tras críticas por comentarios transfóbicos

Previo al pronunciamiento del periodista, Bethel Noticias informó oficialmente la salida de Francisco de Piérola de la conducción del programa "Tendencias". La emisora, de orientación cristiana, publicó un escueto comunicado en redes sociales donde aseguró que la decisión fue tomada "de mutuo acuerdo" con la Asociación Cultural Bethel.

Aunque el documento no menciona el escándalo directamente, resulta evidente que la separación fue motivada por el contenido del video viral y las posteriores declaraciones de De Piérola. Días antes, el periodista ya había sido duramente criticado por referirse a Javiera Arnillas como "un hombre", lo que fue señalado como transfobia por numerosos usuarios y colectivos en línea.

Bethel anuncia la salida de Pancho de Piérola pic.twitter.com/5NMmXnZxxn — VAMN (@VictorAlfr33625) July 9, 2025

El escándalo de Pancho de Piérola ha abierto nuevamente el debate sobre el tratamiento público de las personas trans y el límite de la libertad de expresión cuando esta se convierte en discurso de odio. Mientras el periodista intenta justificar sus palabras señalando manipulación y ocultamiento, la presión pública ha llevado a su salida definitiva de la radio.

Hasta el momento, Javiera Arnillas no ha respondido públicamente al pronunciamiento de De Piérola. Sin embargo, en redes sociales, muchas voces se han solidarizado con ella y han exigido respeto hacia su identidad.