Modelo trans asegura haber coqueteado con periodista Francisco de Piérola: "Me hablaste y nos besamos"

La actriz trans y activista Javiera Arnillas ha remecido las redes sociales tras revelar que habría tenido un encuentro romántico con el periodista Francisco de Piérola, conocido por sus discursos en contra de la comunidad LGBT. La artista relató que ambos se besaron hace algunos meses en un conocido bar de Barranco, aunque el comunicador lo ha negado rotundamente.

El caso surgió luego de que Francisco de Piérola emitiera un comentario en redes sociales refiriéndose a Javiera como un hombre. Esto provocó la respuesta de la actriz, quien decidió exponer públicamente detalles de su vínculo con el exconductor, asegurando que lo conoció durante una noche de fiesta y que hubo coqueteos entre ambos.

"Hace unos meses en un bar de Barranco no viste a un hombre, viste a una mujer. Nos miramos, te acercaste, me hablaste, me coqueteaste y sí, terminamos besándonos", dijo en la primera parte del video.