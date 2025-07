¿Para Cueva? Pamela López lanza potente DARDO en redes sociales: "No sabe ni a donde va"

Pamela López no deja de sorprender con sus mensajes en redes sociales, ya que frecuentemente publica reflexiones que hacen referencia a familias rotas o padres ausentes. La empresaria ha vuelto a compartir un video que habla sobre elegir a un buen hombre para formar una familia. ¿Será una indirecta para Christian Cueva?

Pamela López y su potente mensaje en redes sociales

La dueña de la disco 'La Cueva de KittyPam' utilizó sus historias de Instagram para compartir un video de un podcaster llamado 'El Mister', quien frecuentemente habla sobre el valor de la familia y las buenas costumbres.

En esta ocasión, el video que también compartió inicia con una reflexión sobre el profundo análisis que una mujer debe hacer al momento de elegir al hombre con quien quiere formar una familia, dejando en claro que debe ser una persona madura y que haya asumido sus errores.

"No puedes formar una familia con alguien que ni siquiera sabe cómo cuidar de él mismo, con hombres que se dejan llevar por las tentaciones y los amigos mediocres. No se construye nada: ni un hogar, ni una familia, ni un futuro. Y esto no se trata de juzgar, se trata de abrir los ojos", dice la primera parte del video.

El mensaje también habla sobre las mujeres que han soportado muchos abusos con la intención de que su pareja sea mejor, pero eso muchas veces no sucede. Continúa haciendo una reflexión sobre los hombres que prefieren escapar del lugar en vez de afrontar los problemas reales de una familia, dejándose arrastrar por la mala vida.

"Hay mujeres que lo han dado todo por un hombre que no sabe ni siquiera hacia dónde va, que no se respeta a sí mismo, y mucho menos puede respetar a alguien más; que prefiere una noche de fiesta a una conversación sincera; que se deja arrastrar por las influencias vacías y que, cada vez que puede elegirte, elige lo fácil", agrega.

Historias de Pamela López

Pamela, decidida a ser una mujer de valor

En la descripción del video, Pamela hace énfasis en que las personas deben escucharlo completo, posiblemente debido a que luego hace una reflexión sobre que una mujer no puede construir un hogar sola y que el amor de un hombre debe mantenerse con hechos, y no solo con promesas o silencios. "Una familia necesita cimientos firmes, no ausencias disfrazadas de libertad", dice.

Finalmente, hace un llamado a que las mujeres sepan elegir bien al tipo de hombre con el que quieran formalizar una relación, el cual debe ser una persona madura y que tenga una misión en la vida.

"Si estás en una relación donde él no sabe elegirte, donde te toca esperar a que cambie, a que madure, a que deje de caer en lo mismo una y otra vez, pregúntate cuánto más vas a aplazar tu paz. ¿Cuánto más vas a sacrificarte tú por alguien que no quiere construirse ni para sí mismo?", indica.

El mensaje también deja un consejo para todas aquellas personas que están pasando por una situación similar a la que se relata a lo largo del video.

"Mereces más que eso. Mereces a alguien que te cuide sobrio, que te respete incluso cuando nadie lo está viendo, que se rodee de personas que lo impulsen, no que lo hundan. Un hombre que se sepa elegir para poder elegirte bien a ti", concluye.

Es así que, Pamela López continúa generando debate con sus publicaciones, en las que reflexiona sobre relaciones y familia. Sus mensajes, cargados de indirectas, hacen pensar que estarían dedicados a Christian Cueva, dejando en evidencia su determinación de no conformarse y buscar una vida estable y respetuosa.